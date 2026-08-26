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Над 600 хил. евро за дитигални умения на българите е вложил Yettel за 10 години

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Над 600 хил. евро за дитигални умения на българите е вложил Yettel за 10 години
 
От 2016 г. насам телекомът Yettel е инвестирал над 600 хил. евро в програмата си "Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения", която тази година навършва 20 години и е една от първите у нас информационни кампании за защита на децата онлайн. Днес тя е мащабна програма, която подкрепя дигиталното приобщаване и изграждането на ключови умения. Предоставените средства са използвани за разработване на образователни формати и ресурси, обучения, дигитални инструменти и тематични събития. 
 
Повишаването на дигиталната грамотност остава във фокуса на петгодишната стратегия за устойчиво развитие на компанията, с цел всяка година поне 50 000 души да бъдат обхванати в инициативите. През 2025 г. над 60 000 деца са придобили нови знания за онлайн безопасност, а близо 13 000 души са подобрили дигиталните си компетентности.
 
 
Програмата на Yettel се развива заедно с технологиите. За две десетилетия интернет се промени до неузнаваемост – от пространство, достъпно основно през домашния компютър, до неизменна част от ежедневието и начина, по който общуваме, учим, работим и се забавляваме. Основната цел на инициативата обаче остава същата – да подготвя хората за дигиталния свят, като им помага да разпознават рисковете и да използват уверено възможностите на новите технологии. 
 
Като част от този ангажимент, няколко години след стартирането на инициативата, Yettel се присъединява към Обществения съвет за безопасен интернет наред с представители на държавния, частния и неправителствения сектор и подкрепя създаването на първата българска телефонна линия за онлайн безопасност 124 123, активна и днес.
 

Еволюция на темите: от сигурните пароли до изкуствения интелект

 
В началото фокусът е върху контрола на съдържанието и подкрепата за родителите в предпазването на децата от неподходящи материали. В отговор на това Yettel първи сред телекомите въвежда филтър за блокиране на материали, свързани със злоупотреба с деца. С времето темите се разширяват – от създаването на сигурни пароли, защитата на личните данни и правилата за поведение онлайн до кибертормоза, фишинга, рисковете при онлайн запознанствата и дигиталния отпечатък.
 

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Днес предизвикателствата са много по-сложни – хората трябва да се защитават от все по-трудни за разпознаване измами, но и критично да оценяват информацията, която достига до тях, да разпознават манипулации и да използват новите технологии отговорно. Затова през 2026 г. инициативата поставя специален акцент върху изкуствения интелект, медийната грамотност и борбата с дезинформацията.
 
Сред ключовите партньори на програмата са Националният център за безопасен интернет (Safenet), издателство "Клет България", Prepodavame.bg и Центърът за творческо обучение, с които Yettel разработва образователни ресурси и инициативи за различните аудитории. През 2026 г., с разширяването на фокуса към медийната грамотност, към тях се присъединяват и платформата за обучения How to Know и bTV Media Group.
 

Уроците за безопасен интернет влизат в часовете и игрите 

 
За да подготви новото поколение за променящия се дигитален свят, Yettel постепенно включва в програмата и родителите и учителите – два от най-важните авторитети в живота на подрастващите. Комуникацията с родителите постепенно се развива от SMS съвети и информационни кампании в по-цялостна подкрепа. Кампанията "Дигитално родителство" обединява полезни ресурси, интервюта, статии и събития за безопасността на децата в мрежата.
 
 
Влизането в класната стая бележи нов етап в инициативата, чрез който тя се превръща в полезен инструмент и подкрепа за образователния сектор. Тематичните обучения за преподаватели и разработените уроци за различните възрастови групи позволяват мултиплициране на ефекта и достигане до хиляди български ученици. 
 
Създаването на първия изцяло български инструмент за самооценка на дигиталните умения за учители и ученици помага да се адресират именно областите, при които има най-големи пропуски в знанията и уменията.
 
За децата един от най-устойчивите и ефективни подходи e ученето чрез игра. През годините програмата използва интерактивни инсталации, мобилно приложениe, онлайн предизвикателства и инициативата "Киберскаути", в която ученици предават знания за онлайн безопасност на свои връстници.
 

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Една от най-разпознаваемите кампании за деца е Digital Scouts. Създадена през 2019 г. като офлайн предизвикателство, тя следва принципите на геймификацията и превръща темите за онлайн безопасността в игра. Година по-късно форматът преминава изцяло в дигитална среда, а впоследствие се развива в онлайн хъб с игри за различни възрастови групи. Чрез задачи и ситуации с различна трудност децата учат как да разпознават фишинг измами и онлайн тормоз и да защитават личните си данни.
 
През юбилейната 2026 г. стартира и ролевата игра "Открий лъжеца". Тя поставя участниците в реалистични ситуации от онлайн средата и ги провокира да анализират фактите, да разпознават манипулациите и да откриват източника на дезинформация.
 

Национално и международно признание 

 
Програмата на Yettel печели признание както в България, така и на международната сцена. Сред отличията са 9-о място в конкурса за Европейската награда за превенция на престъпността през 2017 г., признание на Davos Communications Awards през 2021 г. и наградата "Инвеститор в знанието" на Българския форум на бизнес лидерите през 2024 г. Инициативата бе отличена и с четири награди от тазгодишния конкурс на БАПРА, включително злато в категорията "ESG комуникационна кампания или проект".
 
След 20 години последователни усилия в областта на дигиталното образование, Yettel продължава да развива програмата с амбицията да бъде още по-близо до хората и предизвикателствата, които технологичната промяна поставя пред тях. Стремежът на компанията е да надгражда постигнатото с още по-голям мащаб и устойчиво въздействие върху различните поколения и общности.

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