Безплатни обиколки ще потопят столичани в историята на тоталитарния режим в България

Серия от безплатни обиколки в края на август и през септември ще дадат възможност на жителите и гостите на София да повърявят по стъпките на тоталитарното минало на България.
Покрай инициативата на Столична община "Лято на паветата", в която през уикендите на август бул. "Цар Освободител" стана пешеходна зона, екипът на Visit Sofia организира поредица от тематични турове в централна градска част.
Те са посветени на комунистическото минало на страната и прехода към демокрация и ще бъдат водени от фондация "Софийска платформа", която от години сериозно се ангажира с темата за близкото минало и опазването на паметта на жертвите на комунизма.
През последните почивни дни на август ще бъдат организирани две различни обиколки – "По стъпките на свободата" и "Налагането на режима". Те ще се проведат и в събота, и в неделя и всяка от тях ще има по две издания дневно – от 10:00 и от 19:00 часа. Всяка от общо четирите обиколки ще продължи около 90 мин.
Обиколката "По стъпките на свободата" ще върне участниците в края на 80-те години, когато в столицата започват първите митинги и шествия, белязали края на комунистическия режим, продължил 45 години.
Маршрутът ще премине местата, където хиляди български граждани за пръв път излизат с лозунги за демокрация и истина - площад "Александър Батенберг", Народното събрание и градинката "Кристал".
"Атмосферата на промяната оживява в разказа на гидовете. Във времена на кризи и предизвикателства турът напомня за силата на гражданското общество да променя хода на историята и приканва към размисъл какво означава свободата днес", пишат организаторите на обиколката от Visit Sofia и "Софийска платформа".
Началната ѝ точка е на фонтана пред президентството, а нейният край ще бъде сложен пред сградата на Софийския университет. Началните часове са от 10:00 и 19:00 часа.
Втората обиколка, която ще се проведе през уикенда, се казва "Налагането на режима". В нея участниците ще научат повече за държавния преврат през 9 септември 1944 г. и установяването на комунистическо тоталитарно управление в България.
Маршрутът преминава през днешните сгради и градски места, които разказват за механизмите на страх и подчинение, с които комунистическата власт е изграждала своята тоталитарна система.
Началната точка на обиколката е пред Софийския университет, а час и половина по-късно приключва пред сградата на Държавна агенция "Архиви". И тази обиколка започва в 10:00 и в 19:00 часа.
Участието във всяка обиколка е безплатно, но е нужна предварителна регистрация заради ограничения брой места.
Туровете продължават и през септември
Това няма да са последните подобни обиколки. През септември двете обиколки ще имат още няколко издания заради годишнината от 9 септември 1944 г. Обиколката "Налагането на режима" ще има две издания. Първото ще бъде именно на 9 септември от 18:00 часа и отново ще започне пред сградата на Софийския университет. Десет дни след това, на 19 септември, обиколката ще се проведе отново, този път от 11:00 часа.
"По стъпките на свободата" ще има само едно издание през септември – на 12.09. от 11:00 часа. Обиколката отново ще стартира от фонтана пред президентството.
В края на месеца ще се завърне и трамвай "Памет". В този тур историите за репресиите на режима ще бъдат разказани чрез пътуване с трамвай.
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Маршрутът по линията на трамваи като №12 и №18 минава покрай сградите на бившата Дирекция на Народната милиция и Държавна сигурност, Партийния дом и т.нар. триъгълник на властта, Съдебната палата и редица други локации, белязани от политически процеси, насилие и контрол.
Турът ще се проведе на 27 септември от 11:00 часа, а началната му точка е трамвайната спирка "площад "Лъвов мост" в посока Централните софийски хали.
Участието и в тези обиколки е безплатно, но отново е нужна предварителна регистрация за запазване на места.
Това няма да бъдат последните подобни обиколки през годината, защото през ноември ще се проведе второто издание на "Фестивал 10.11".
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1 коментар
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