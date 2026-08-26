Канада предложи филма "Нина Роза" с Галин Стоев за "Оскар"

Канада избра филма "Нина Роза" да представлява страната в категорията за най-добър международен филм на 99-ите награди "Оскар". В главната роля на копродукцията на Канада, Белгия, България и Италия е българският режисьор и актьор Галин Стоев. Във филмът режисиран от Женвиев Дулуд дьо Сел участват и други български актьори.
"Нина Роза" направи своята световна премиера по време на фестивала "Берлинале" през февруари, където Женвиев Дулуд дьо Сел, която е и сценарист на филма, получи наградата "Сребърна мечка" за най-добър сценарий.
Канадска комисия, която включва различни представители на филмовата индустрия е избрала драмата да представлява страната на предстоящите филмови награди.
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"Щастлива съм и същевременно изпитвам уважение заради тази чест, която се отнася до цялото голямо семейство на филма - преди всичко от Квебек и Канада, но също така от България, Италия и Белгия“, заяви режисьорката, цитирана от БТА.
От българска страна продуценти на филма са Николай Мутафчиев и Любомира Пиперова. Българска премиера на "Нина Роза" беше в рамките на "София филм фест" през март, където продулцията спечели наградата на публиката.
Във филма известният български актьор и режисьор Галин Стоев влиза в ролята на българския имигрант Михаил, който е напуснал България през 90-те години и отглежда сам дъщеря си Роза в Канада след смъртта на съпругата си.
През годините Михаил става специалист по френско и съвременно изкуство, а след като колекционер иска от него да удостовери автентичността на придобилите популярност картини на малката Нина от едно българско село, Михаил се завръща в България и е принуден да се изправи пред миналото.
"Опитахме се да направим нюансиран филм, който оставя място за поезия и размисъл и говори за дългосрочната цена на миграцията, за наследството и идентичността. Надявам се пътят на филма, особено в настоящия контекст, да продължи да обогатява разговорите ни по тези деликатни въпроси“, казва режисьорката на филма.
"Нина Роза“ е нейният втори пълнометражен филм след Une colonie от 2018 г.
Всяка година държавите могат да предложат по един пълнометражен филм на Американската академия за филмово изкуство и наука за участие в категорията „Най-добър международен филм“. Академията ще обяви 15-те филма от краткия списък в категорията в средата на декември. 15 декември. Петте номинирани филма ще станат ясни при обявяването на всички номинации през януари 2027 г.
99-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" ще се проведе на 14 март 2027 г. в Лос Анджелис. Канада няма номинация за "Оскар" за най-добър международен филм повече от десетилетие. За последно канадска продукция попада сред петте кандидати за наградата през 2013 г. Страната обаче е печелила голямата награда в тази категория веднъж през 2004 г. за филма Les Invasions barbares на Дени Аркан.
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