Графити артисти от цял свят ще преобразят 1000 кв.м стени в София

30 графити артисти от България и света ще вдъхнат нов живот на 100 кв. м стени в София в рамките на седмото издание на фестивала за градско изкуство Sofia Urban Art.
На 26 и 27 септемри графити артистите ще преобразят стените в подлеа на бул. "П. Ю. Тодоров" при пазар "Иван Вазов" в сталицата. Тазгодишното издание на фестивала е под мотото "United in Colors" (Обединени в цветовете), а в него ще се включат художници от България, Нидерландия, Испания, Полша, Португалия, Дания, Индонезия, Северна Македония, Гърция и Германия.
Сред тях са някои от най-големите имена на графити изкуството в света, а всеки един от тях притежава различен творчески почерг и изобразява различни послания.
Акцент в седмото издание на фестивала е силата на изкуството по пътя към преодоляването на различията между хората.
Сред участниците са WD (Wild Drawing) от Индонезия, Mr Cenz от Великобритания, Bates от Дания, Ceser’87 и Saker от Испания, Collin van der Sluijs от Нидерландия, Pedro Podre от Португалия и Roza от Полша.
Te работят с разнообразни техники. WD създава 3D графити и анаморфни изображения. Bates използва елементи от нюйоркската графити школа и абстрактното изкуство. Ceser’87 и Saker работят с 3D форми и реализъм, а Mr Cenz съчетава фотореализъм и абстракция.
Collin van der Sluijs създава стенописи, посветени на природата, Pedro Podre твори в илюстративен стил, а Roza, която е и тату артист рисува анимирани женски образи.
Българските участници във фестивала са Djo Venci, Yeto (Иво Илиев), дуото RAGS – Йордан Костов и Павел Църов, както и артистът Maque.
Djo Venci е познат със своите калиграфски и шрифтови елементи. Yeto работи в областта на стенописа и живописта, а RAGS – в областта на графитите и уличното изкуство. Maque се занимава с изобразително изкуство и комикси.
Програмата на фестивала на 26 и 27 септември предоставя на публиката възможност да се включи в различни инициативи и рабоилници. Достъпът е напълно безплатен, а гостите могат да изпробват собствените си умения в създаването на графити. Ще има музика, танци и различни интерактивни игри като търсене на градски съкровища.
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3 коментара
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Има нещо верно за гетото, но пък от друга страна само тези картини спасяват грозните и олюпени фасади на сградите от соц миналото - понеже никой не ги пребоядисва
Чакаме и 1 000 000 кв.м. фасади да бъдат пребоядисани от грозни тагове на пъпчиви тийнейджъри, за да можем да кажем, че София е нещо повече от гето.
Всички графитите са изродска естетика на слабоумни наркомани, колкото и да ви баламосват, че това било "съвременно изкуство"!