Графити артисти от цял свят ще преобразят 1000 кв.м стени в София

30 графити артисти от България и света ще вдъхнат нов живот на 100 кв. м стени в София в рамките на седмото издание на фестивала за градско изкуство Sofia Urban Art.

На 26 и 27 септемри графити артистите ще преобразят стените в подлеа на бул. "П. Ю. Тодоров" при пазар "Иван Вазов" в сталицата. Тазгодишното издание на фестивала е под мотото "United in Colors" (Обединени в цветовете), а в него ще се включат художници от България, Нидерландия, Испания, Полша, Португалия, Дания, Индонезия, Северна Македония, Гърция и Германия.

Сред тях са някои от най-големите имена на графити изкуството в света, а всеки един от тях притежава различен творчески почерг и изобразява различни послания.

Акцент в седмото издание на фестивала е силата на изкуството по пътя към преодоляването на различията между хората.

Сред участниците са WD (Wild Drawing) от Индонезия, Mr Cenz от Великобритания, Bates от Дания, Ceser’87 и Saker от Испания, Collin van der Sluijs от Нидерландия, Pedro Podre от Португалия и Roza от Полша.

Te работят с разнообразни техники. WD създава 3D графити и анаморфни изображения. Bates използва елементи от нюйоркската графити школа и абстрактното изкуство. Ceser’87 и Saker работят с 3D форми и реализъм, а Mr Cenz съчетава фотореализъм и абстракция.

Collin van der Sluijs създава стенописи, посветени на природата, Pedro Podre твори в илюстративен стил, а Roza, която е и тату артист рисува анимирани женски образи.

Българските участници във фестивала са Djo Venci, Yeto (Иво Илиев), дуото RAGS – Йордан Костов и Павел Църов, както и артистът Maque.

Djo Venci е познат със своите калиграфски и шрифтови елементи. Yeto работи в областта на стенописа и живописта, а RAGS – в областта на графитите и уличното изкуство. Maque се занимава с изобразително изкуство и комикси.

Програмата на фестивала на 26 и 27 септември предоставя на публиката възможност да се включи в различни инициативи и рабоилници. Достъпът е напълно безплатен, а гостите могат да изпробват собствените си умения в създаването на графити. Ще има музика, танци и различни интерактивни игри като търсене на градски съкровища.