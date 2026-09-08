Кинодейци настояват за гаранции за бъдещето на Киноцентър "Бояна", собствениците обещават да не го продават

Част от българските кинодейци продължават да настояват за пълен, независим и публично проследим одит на изпълнението на всички задължения по договора за приватизация за Киноцентър "Бояна".

Те искат още управляващите да намерят механизъм, който да гарантира, че инфраструктурата и земята на киноцентъра ще бъдат използвани за кино, независимо кой е неговият собственик.

На фона на техните искания собствениците на Киноцентър "Бояна" от дружеството "Nu Boyana Film Studios" обявиха, че киноцентърът не се продава, а министърът на културата Евтим Милошев също се позова на тяхната официална позиция.

Преди седмица представители на българската киноиндустрия и независимия културен сектор алармираха, че Киноцентър "Бояна" може да бъде разпродаден и да загуби територията си след изтичането на 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите по приватизационния договор в средата на ноември.

Затова в понеделник излязоха на протест, а във вторник организираха пресконференция, на която отново представиха своите основни притеснения и поставиха основните си искания.

"Няма гаранции"

Според представителите на сдружения "Алианс на независимите продуценти" и "Независим културен сектор" няма гаранции, че след изтичането на приватизационния договор през ноември предназначението на киноцентъра за обслужване на киноиндустрията ще бъде запазено.

Затова те настояват управляващите да намерят механизъм, чрез който да се гарантира, че независимо кой е собственика на Киноцентъра, той ще се използва само за кино.

Любомира Костова от "Независимия културен сектор" определи ситуацията като огромен проблем за страната.

Според директора на държавното киностудио "Аудиовидео Орфей" Павел Павлов идеята на кинодейците е да се покаже, че мястото е основополагащо за българското кино и не бива да се допуска "да изникнат поредните къщички, както ще се случи на терените около киноцентъра".

"Никой не иска да пречи на тези хора (собствениците на киноцентъра -б.а), били те чужденци или не", но киноцентърът и неговото запазване е от национален стратегически интерес", каза Павлов.

"Чий интерес защитава министърът?"

Представителят на Сдружение "Алианс на независимите продуценти" Габриел Георгиев, който алармира за проблема още през 2025 г., попита чий интерес защитава министърът на културата Евтим Милошев с изказването си, че няма основания за притеснения за бъдещето на киноцентъра.

"Чий интерес защитава министърът на културата в този казус?", попита Габриел Георгиев. По време на протеста ден преди това той упрекна министерството на културата, че няма ясна позиция по казуса, а се вижда по-скоро съпричастност към приватизатора.

Според него Георгиев, ако в крайна сметка се стигне до разрущаването на Киноцентъра, погледите ще се насочат към Министерството на културата, тъй като именно то е частта от държавната администарция, която би трябвало да следи за защитата на националния интерес в случая.

В неделя в интеврю за бТВ Милошев посочи, че не смята, че филмовата дейност в киноцентъра ще спре. По думите му има спекулации и търговски интереси, които влияят при този казус.

Той се позова на публичното изяввление на собствениците, че няма да продават киноцентъра, а искат да го развиват. Милошев отбеляза още, че във ведомството е постъпило писмо от Агенцията за публичните предприятия и контрол, в което задълбочено, детайлно и подробно е описано, че няма регистрирани нарушения в изпълнението на приватизационния договор.

Във вторник обаче представителите на независимия културен сектор попитаха дали позицията на Милошев е провокирана от национално-културен или строителен интерес.

Часове след това от ведомството обявиха, че следят темата с особено внимание.

Оттам посочват, че съгласно информацията на АППК за приключилите и проверени отчетни периоди от 11 ноември 2006 г. до 10 ноември 2024 г. не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор.

Провеката е включвала инвестиционната програма, запазването на предмета на дейност, изискването не по-малко от 80% от приходите да се формират от договорената дейност, ограниченията за разпореждане с недвижимите имоти и задълженията, свързани с филмопроизводството.

"Контролът на АППК върху отчетните документи за периода 11 ноември 2024

г. – 10 ноември 2025 г. все още не е приключил, а срокът за представяне на

отчетните документи за последния период от 11 ноември 2025 г. до 10 ноември

2026 г. е 30 юни 2027 г.", гласи позицията на ведомството.

Оттам припомнят, че собствениците на Киноцентъра „Бояна“ са заявили публично, че не

предвиждат промяна в предназначението на комплекса и възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура. Към настоящия момент

"Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на комплекса", гласи позицията на ведомството.

"Правителството да извърши проверка"

Във втоник Габриел Георгиев призова Министерския съвет да извърши пълен одит на условията по договора.

На пресконференцията участие взе и депутатът от "Демократична България" Чило Попов, според когото държавата има реален правен интерес да възложи независима юридическа оценка на договора за Киноцентър "Бояна", защото все още има миноритарен дял. По думите на Чило Попов анализът трябва да бъде извършен от юристи, ангажирани от Министерския съвет със защитата на националния интерес.

През 2006 г. 95% от акциите на държавното предприятие "Бояна Филм" ЕАД бяха приватизирани от "Ню Имидж България" и киноцентърът се превърна в "Ню Бояна филм студиос. Сделката беше за 6.35 млн. евро.

В договора за приватизация има забрана за разпореждане с някога държавното имущество за срок от 20 години. Тя засяга 302 дка в столичния квартал "Бояна".

Кинодейците посочиха, че към момента не могат да подкрепят опасенията си с конкретни факти.

"Трудно е да обективизираме с факти, защото ограничението е все още в сила“, казаГеоргиев и посочи, че разполага с неофициална информация за риска от продажба на киноцентъра.

За разпродажбата на апетитните имоти в "Бояна", които се оценяват на стотици милиони евро се заговори и през 2025 г. Тогава именно Георгиев заговори за слухове, че настоящият собственик на киностудиото "Ню Бояна Филмс Студиос" обмисля да го продаде, а на негово място да се издигнат жилищни сгради. Той алармира за риска и през лятото заедно с депутата от "Възраждане" Димо Дренчев.

За апетитните имоти в Бояна се заговори и около уволнението на шефката на Националната филмотека Антония Ковачева, която беше отстранена от Мариан Бачев, но върната след дни заради бурна обществена реакция.

"Киноцентърът не се продава"

Ден преди протеста на кинодейците собствениците на киноценъра - Nu Boyana Film Studios излязоха с позиция, в която оборват твърденията за продажбата му след края на 20-годишния срок.

"Във връзка с разпространяващите се през последните седмици твърдения и спекулации заявяваме категорично: Киноцентър „Бояна“ не се продава. Към собствениците на дружеството през годините са отправяни множество предложения за придобиване на Киноцентъра и негови активи. Те не са приети, защото не обмисляме продажбата или разпродажбата на Киноцентър „Бояна“. Нашето намерение е той да продължи да функционира и да се развива като едно от водещите филмови студиа в Югоизточна Европа", гласи позицията.

В нея се отправят обвинения към едно от лицата, които алармира за бъдеща продажба на киноцентъра. Твърди се, че въпросният човек, без да е посочено името му, е представлявал пред собствениците "интересите на потенциални инвеститори, желаещи да придобият Киноцентъра", но при проведените разговори не е била представена достатъчно ясна концепция за бъдещето на студиото и гаранции за неговата цялост.

"Собствениците категорично отказаха да обсъждат разпродажба на дружеството и неговите активи", заявяват собствениците. Според тях след въпросния отказа "същото лице" започва "активна публична кампания, поставяща под съмнение бъдещето, дейността и изпълнението на задълженията на Киноцентъра".

От Nu Boyana Film Studios пишат още, че "във връзка с последната филмова продукция, реализирана от продуцентската компания на лице в Киноцентър "Бояна", са останали непогасени задължения за предоставени от студиото услуги в размер на няколко десетки хиляди евро, а ескалацията на публичните атаки съвпада по време и с предприетите от нас действия за събиране на дължимите суми".

"Собсвениците на Киноцентър "Бояна" никога няма да позволят територията и активите на Киноцентъра да бъдат използвани за съвсем различни инвестиционни проекти, като изграждане на инфраструктура за центрове за данни", заявяват от киноцентъра.

Според тях зад съмнението на сегашното функциониране на студиото може да стои икономически интересн "действащ киноцентър първо да бъде представен като проблемен или нежизнеспособен актив, а впоследствие неговата огромна територия и инфраструктура да бъдат използвани за цели, които нямат нищо общо с киното".

"Точно затова категоричният отказ на собствениците да продават Киноцентъра и да допуснат раздробяване на неговите активи трябва да бъде част от публичния разговор. Общественият дебат за бъдещето на българското кино е необходим и ние сме готови да участваме в него. Но той не може да бъде използван като средство за уреждане на частни търговски отношения или за оказване на натиск върху собственик, отказал да продаде своя бизнес", посочват собствениците.

Според тях не всички кинопродуценти застават зад призивите на част на сектора, а освен това липсват и факти, които да аргументират опасенията.