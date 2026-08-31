Режисьорът Павел Павликовски ще представи новия си филм "Отечество" в НДК

Изветсният полски режисьор Павликовски ще представи новия си филм "Отечество" в София в рамките на предстоящото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри".
Премиерата на филма в България ще бъде на 3 ноември от 19:00 часа в Зала 1 на НДК, веднага след церемонията по награждаване на филмите от конкурсите за пълнометражен игрален филм и документален филм на фестивала.
"Самият Павликовски също ще бъде удостоен със специална награда за изключителния си принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята", посочват организаторите от "Синелибри".
След прожекцията на "Отечество" режисьорът ще проведе разговор с писателя Георги Господинов.
Продукцията, отличена с наградата за режисура на големия кинофестивал в Кан, поставя на фокус важен момент от живота на известния германски писател Томас Ман и отношенията с неговта дъщеря Ерика – актриса и писателка.
Сн. Синелибри
През лятото на 1949 г. двамата се отправят на пътуване из страната, която са напуснали шестнадесет години по-рано, при идването на нацистката партия на власт.
"Преплетени са темите за националната идентичност и политическата идеология, психологическите последици от войната и обществените разломи. Емоционалното ядро на филма все пак не е разделението на Германия и политическата поляризация след Втората световна война, а сложната връзка между родители и деца", посочват организаторите на "Синелибри".
В главните роли са Ханс Цишлер и Сандра Хюлер, носителка на "Сребърна мечка" (2026), "Сезар" (2024) и ще 36 награди и 80 номинации, вкл. номинация за "Оскар". Аугуст Дийл се превъплъщава в образа на Клаус Ман.
Критиката описва "Отечество" като аскетичен шедьовър - елегантен, майсторски овладян и интелектуално наситен. Филмът е сочен за сериозен претендент в надпреварата за "Оскар".
"Отечество" е копродукция на Полша, Германия, Италия и Франция и отстоява репутацията на Павликовски като режисьор с умения да превръща историческата драма в интимно и почти поетично преживяване.
Полският творец няма да е в България единствено за премиера на филма си. На 2 ноември в кино "Люмиер", Павликовски ще присъства на още две прожекции - от 18:30 ч. ще бъде българската премиера на документалния филм "Пътешествията на Достоевски", а от 19:30 ще бъде излъчен фолмът "Студента война", а след края му ще има и дискусия.
Павел Павликовски е роден във Варшава през 1957 г. На 14 г. напуска страната и след това прекарва няколко години в Германия и Италия. Когато е на 20, се установява във Великобритания. Учи литература и философия в Лондон и Оксфорд. В края на 80-те започва работа като режисьор на документални филми за BBC.
Сред най-известните му ранни творби са "От Москва до Петушки" (1990), "Пътешествията на Достоевски" (1991), "Сръбски епос" (1992) и "На път с Жириновски" (1995), които му носят редица международни отличия, включително International Emmy и Prix Italia.
През 1998 г. прави преход към игралното кино, а две години е и първият му голям успех - филмът "Последен изход" (2000) получава BAFTA.
Следват психологическата драма за съзряването „Моето лято на любовта“ (2004), който също печели BAFTA, и мистерията "Жената от петия етаж" (2011), адаптация по роман на Дъглас Кенеди.
Големият му международен пробив настъпва няколко години по-късно с филма "Ида", който дори печели "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм през 2015 г.
През 2018 г. Павликовски създава "Студена война", който е драматична любовна история, частично вдъхновена от историята на собствените му родители. Филмът му носи над 50 награди и 3 номинации за "Оскар" (за най-добър чуждоезичен филм, най-добър режисьор и най-добра операторска работа).
Режисьорът остава верен на монохромната стилистика и лаконичния разказ и продължава да изследва темите за паметта, семейството, вината, идентичността и чувството за принадлежност на фона на моралните сътресения и хаоса в следвоенна Европа.
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