Намерена е българката, която се издирваше след наводнението в Непал

Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от Външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят.

От МВнР съобщиха още, че другата българка - Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване.