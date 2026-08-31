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Намерена е българката, която се издирваше след наводнението в Непал

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Сн. ЕПА/БГНЕС
Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от Външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят.
 
От МВнР съобщиха още, че другата българка - Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване.
 
 
В ежедневната статистика на непалските власти се посочва днес, че жертвите на природното бедствие са вече 903.
 
Спасени са 10 461 души, а 4247 души се водят за безследно изчезнали.
 
Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа, заяви непалският премиер Балендра Шах, предаде Франс прес.
 
"Опустошителното рязко покачване на нивото на река Коши в Разува прави изключително трудно установяването на точния брой на жертвите и на материалните щети“, каза премиерът в пост в социалните мрежи.
 
 
 
 

Ключови думи

Тибет Непал
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