Броят на загиналите при наводненията в Непал достигна 750 души

Непалските власти предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнатия от катастрофални наводнения регион по границата с Китай, отнели по последни данни живота на най-малко 750 души, предаде ДПА.

Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши.

Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието, изпращайки огромни количества вода надолу по речната долина в хималайския граничен регион между Непал и Китай.

Най-малко 734 души са загинали в Непал, съобщи агенцията, като почти 2500 са в неизвестност. Китайските държавни медии съобщиха за най-малко 16 смъртни случая и 546 изчезнали.

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал.

„Животоспасяващата хуманитарна помощ ще включва до три месеца спешна хранителна помощ за до 10 000 засегнати от наводнения домакинства, съобщи Държавният департамент