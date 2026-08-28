Турция е наела лобистка фирма, свързана с Тръмп, заради F-35

Министерството на отбраната на Турция е сключило едногодишен договор на стойност 2.4 милиона долара с базираната във Вашингтон лобистка фирма "Балард Партнърс“ (Ballard Partners), която има близки връзки с американския президент Доналд Тръмп, съобщава сайтът "Търкиш минит“, позовавайки се на данни от Закона за регистрация на чуждестранните агенти (FARA) към Министерството на правосъдието на САЩ.
Според документите споразумението е влязло в сила на 15 август и ще продължи до 14 август 2027 г., а лобистите ще получават по 200 хиляди долара месечно, за да предоставят услуги в областта на връзките с правителството, стратегическите консултации и застъпничеството по въпросите на отбраната и сигурността между Турция и САЩ, допълва медията, цитирана от БТА.
Екипът, който ще работи за турското военно министерство, ще се ръководи от Брайън Балард - водещ спонсор на Републиканската партия във Флорида и бивш сътрудник в президентската кампания на Доналд Тръмп, уточнява "Търкиш минит“.
Информационният сайт отбелязва, че макар в договора да не са посочени конкретни проекти, той се сключва в момент, когато Анкара засилва усилията си да бъде включена отново в програмата за придобиване на изтребителите F-35 и да бъдат отменени американските санкции.
Турция беше изключена от програмата за придобиване на F-35 през 2019 г., след като страната закупи руските зенитно-ракетни комплекси С-400.
"Търкиш минит“ припомня още, че това не е първото сътрудничество между Анкара и "Балард Партнърс“, защото през 2017 г., по време на първия мандат на Доналд Тръмп, турското правителство беше наело същата фирма с договор за 1,5 милиона долара, свързан основно с казус около държавната банка "Халкбанк“ (Halkbank). В настоящото споразумение пряк клиент за първи път е турското министерство на отбраната, съобщава "Търкиш минит“.
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