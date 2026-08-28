Главният инспектор на германския флот заяви, че Русия води “агресивна дейност по море”

Главният инспектор на германските военноморски сили вицеадмирал Ян Кристиан Каак предупреди за присъствието на висока руска заплаха, особено в Балтийско море, посочвайки „агресивната дейност от страна на Москва“, предаде ДПА.

Руският военноморски флот е „агресивен в морето чрез наблюдение на бази и части, опити за сплашване и саботаж, прелитания с дронове и използване на сенчестия флот в Балтийско море“, заяви вицеадмирал Каак.

Според него Русия сега защитава и корабите от така наречения си сенчест флот с оръжия, било то чрез военноморски кораби, било чрез въоръжени екипи за сигурност на борда. Каак обаче допълни, че това също така оказва допълнителен натиск върху руския военноморски флот, който не разполага с неограничени ресурси.

Сенчестият флот включва танкери и товарни кораби, използвани от Русия за заобикаляне на санкции, включително наложения от Запада ценови таван на износа на руски петрол за трети страни. Корабите често плават под чужд флаг и според западни представители крият движението си или произхода на товара си.

Каак заяви, че Германия и нейните съюзници вече имат много по-ясна картина за морската дейност, като комбинират данни от кораби, самолети, крайбрежни радари и сателити.

Времето, необходимо за откриване на подозрителна активност, е спаднало от 17 часа на около един, отбеляза той. Военноморският инспектор също така подчерта ролята на флота в защитата на световната търговия, като заяви, че събитията в Близкия изток, Червено море и Персийския залив показват, че свободата на корабоплаване не може да се приема за даденост.

Той добави, че числеността на екипажите в германския флот отново нараства, като се очакват 3000 допълнителни служители през 2026 г.