Шест страни настояват за съкращаването на стотици милиарди евро в бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г.

Шест страни членки, които внасят повече средства в бюджета на ЕС, отколкото получават, призоваха за съкращения в размер на няколкостотин милиарда евро в предложения от Европейската комисия дългосрочен европейки бюджет за периода 2028–2034 г., предаде Ройтерс.
Германия, Дания, Нидерландия, Австрия, Финландия и Швеция заявиха в съвместно изявление, че предложеният от ЕК бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. трябва да бъде намален "по балансиран начин“, като всички разходни пера да допринесат за съкращенията.
Позицията, договорена на среща на лидерите на шестте държави в Берлин, е публикувана в момент, когато председателят на Европейския съвет Антонио Коща посещава страните от ЕС, за да проучи позициите на правителствата и възможностите за постигане на споразумение по темата. Коща определи като приоритет постигането на договореност до края на 2026 г.
Бюджетът на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка (МФР), изисква единодушното одобрение на всичките 27 държави членки.
Исканията на шестте държави разширяват обявеното по-рано настояване от страна на Германия за по-малък европейски бюджет. През юни Берлин призова за намаляване на бюджета на ЕС с около 400 млрд. евро, предупреждавайки, че настоящите планове са непосилни.
Държавите заявиха също, че ЕС трябва да увеличи разходите за общи приоритети като отбраната, конкурентоспособността, миграцията и суверенитета, но се противопоставиха на ново съвместно поемане на дългове от ЕС, заявявайки, че то "не е решение на бюджетните предизвикателства“.
Шестте държави призоваха също за строги условия, свързани с върховенството на закона, при отпускането на средства от ЕС, както и за това институциите на Евросъюза да не увеличават броя на служителите си.
По време на пресконференция относно бюджета на ЕК, проведена днес в Берлин, германският канцлер Фридрих Мерц призова ЕС да гарантира, че европейският бюджет ще остане финансово поносим през следващите години.
"Бюджетът на ЕС трябва да остане поносим – настоящите предложения предвиждат увеличението му с до 60 на сто“, заяви Мерц по повод предложения от ЕК бюджет.
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8 коментара
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Най-накрая- вече всички могат да видят, че след масовите фалити на фирми в Германия, очертаващия се тежък дефицит на природен газ и сега вече настояването за жестоко рязане на бюджета на ЕС- значи санкциите работят. Важното е да сме весели и усмихнати на седенките на върха и да демонстрираме добро настроение...
"Франсетата" първи заговориха за Европа на две скорости... Макрон говори за това у нас и го каза на Тиквата: "Така е, Бойко"... И социални политики не се финансират с евросредства, не ги мисли французите... GB внасяше над 10 млрд. паунда годишно, писна им да хранят източни мрънкалници и излязоха от ЕС - не ги мисли и тях, "горките"...
Крайно време е бюджета на ЕС да се свива. Голяма част отива за субсидии, които просто убиват икономиките на страните-получатели. Субсидиите изкривяват стимулите в икономиката, вместо бизнесите да се стремят да се наложат на пазара ставайки конкурентни, почват да гонят субсидиите. С други думи, вместо Киро Гела и подобните му местни "едри бизнесмени" да си оптимизират бизнеса, започват да гонят субсидии за батерии по ПВУ надувайки цените, на които купуват батериите, за да им излезнат без пари.
Ако …
се редуцират субсидиите на 50% и администрацията на ЕС в Брюксел се свие на 50%, се спестяват не 400 млрд.евро, а цял трилион:)
Ако ЕС не го направи, ще се разпадне. Вече достатъчно е изостанал заради субсидиите и неработещата ЕС бюрокрация, бълваща ненужни регулации.
Франсетата които смятат че по презумция трябва други държави да финансират разгулните им социални политики - нещо ги няма в групата ...
На това, разговорно му казват Европа на две скорости... Спре ли "келепира", у нас рязко ще намалеят мераклиите да "управляват"... Скоро Прогресивния пилот ще разбере как се "кара" самолет на задна...
Богатите страни, посочени в статията като желаещи да се съкратят разходите са 100% на прав път! От къде на къде ще плащат огромни заплати на такива рашисти като Волгин или на Сергей Станишев, болшевишки палета, които се разхождат из Брюксел, Люксембург и Страсбург, осигуряват си старините и плюят против западните страни и ЕС! С тези пари изградиха мафиотски мрежи в бившите комунистически страни, от които няма отърваване! Баста!
Крайно време да спрат да наливат пари на българската червеникава мафия през субсидии по разни планове и подобни.