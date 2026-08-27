Енергото спря тока на постройки в "Баба Алино"

Електрозахранването към пет постройки в местността "Баба Алино" е преустановено по заповед на варненския кмет Благомир Коцев. Става въпрос за сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка е установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават ток от съседен електромер, регистриран на името на "Форест клуб Варна", съобщиха в четвъртък от електроразпределителното предприятие "ЕРП Север", което обслужба района.

Към тези пет постройки е била изградена електрическа мрежа след електромера на "Форест Клуб Варна". Неговото електрозахранване, както и на други обекти, не е засегнато.

Прекъсванието от страна на мрежовия оператор е предприето, след като в началото на миналата седмица той е уведомил клиента си, че сам трябва да спре електрозахранването към въпросните постройки.

Това обаче не е направено, фирмата обжалва заповедта на кмета, но от "ЕРП Север" посочват, че това не отменя задължението му да изпълнява разпорежданията на Коцев, освен ако съдът не постанови друго.

Като оператор на електроразпределителната мрежа дружеството изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия и предприема необходимите действия при наличие на съответните основания и актове от компетентните органи, посочват от електроразпределителното дружество.