Въздухът трепери: Военният министър освободи бивш полковник, заподозрян в злоупотреби

Полковник от запаса е освободен от Министерството на отбраната заради съмнения за злоупотреби при провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Той не уточни името на освободения служител, нито за какво точно е освободен и по каква процедура.



Първоначалната информация беше за бивш подполковник, на източници на Mediapool обясниха, че всъщност става въпрос за полковник от резерва. Според неофициална информация случаят е по-скоро на ниско ниво.

Не е изключено обаче проверките да стигнат до шеф на дирекция.

Вероятно въпросният полковник е един от армията пенсионери, които продължават да работят като цивилни.

"Беше освободен преди два дни, аз имах предварителна информация, защото работим много добре с "Военна полиция“. Те свършиха наистина прекрасна работа", посочи Стоянов.

По думите му има нарушение при провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки и "най-вероятно има злоупотреби“.

Случаят вече е предаден на военната прокуратура.

"Не, това не е чистка, това са нормални действия при такава ситуация“, каза Стоянов и добави, че при най-малкото съмнение ще разпорежда проверки от "Военна полиция".

Засега обаче няма други отстранени.

Така и не стана ясно какво налага секретността при засечените от МО нередности, макар и били те единичен случай.

Военната полиция е на подчинение на военния министър и има широки правомощия, включително да използва специални разузнавателни средства. Военната полиция е на подчинение на военния министър и има широки правомощия, включително да използва специални разузнавателни средства.