За края на мандата Васил Терзиев обеща 20 км велоалеи

След три години бездействие по темата, в последната година от мандата си кметът Васил Терзиев обеща над 20 км нови и обновени велоалеи в София. Това стана по време на обсъждането на предпоследния бюджет, който администрацията му ще подготви, както и седмица след като същата тази администрация предизвика бурно обществено недоволство с акция срещу велосипеди в парковете.

Обещанието на кмета за ударно изграждане на велоинфраструктура на този етап не е подплатено с конкретни средства и проекти в бюджета на София за 2026 г., който в четвъртък мина формално през обществено обсъждане. Финансовият план на общината беше представен едва на самото обсъждане, за което пък беше съобщено няколко часа преди да се проведе.

Длъжник на хората, които карат колело

По време на представянето на бюджета кметът обясни, че общината е длъжник на хората, които карат или искат да карат колело в София, тъй като не е направила достатъчно, за да развие инфраструктурата за велосипедно придвижване. И обеща да се поправи в края на мандата си.

По-късно пред медиите заяви, че се "ускорява работата по изграждането на по-свързана, безопасна и удобна велосипедна мрежа в София". "До края на 2027 г. са планирани над 20 км нови и обновени велотрасета, като паралелно с тях общината търси възможности за реализацията на още поне 10 км", каза Васил Терзиев.

Щели да се използват всички възможности за нови велоалеи - при изграждане на големи инфраструктурни проекти като бул. "Копенхаген" между "Дружба" и "Младост", чиято първа копка ще е в петък, 28 август, в парковете и чрез промени в организацията на движението.

"Проектна и административна готовност"

Васил Терзиев за пореден път декларира, че "истерията, която се създаде през последните дни, няма нищо общо с политиката на Столична община". Всъщност каква точно е политиката на общината по въпроса с велосипедните алеи, не е съвсем ясно, тъй като за три години от управлението на този екип такива почти не са направени. Не се изпълняват и предизборните обещания за нови трасета и срокове за изграждането им.

Сега от общината твърдят, че има "конкретна проектна и административна готовност за над 20 км велосипедна инфраструктура, които са разпределени между капиталови обекти и парковата среда". В това число влизат първите километри от обещавания още от предходното общинско управление Зелен ринг. Очаква се строителството му да започне догодина.

В проекта за рехабилитация на булевард "Рожен" се предвиждали 4 км велоалея, 2.8 км при изграждането на бул. "Копенхаген", 1.6 км по Източната тангента, 1.8 км в проекта за реконструкция на бул. "Христо Ботев", 1.6 км по бул. "Никола Мушанов" – от ул. "Житница" до бул. "Възкресение".

Още 6.7 км велоалеи трябвало да се обособят в Борисовата градина, Северния и Южния парк.

"Амбицията на Столична община не се ограничава до вече подготвените над 20 км. Екипите работят по идентифицирането на още поне 10 км възможни трасета по уличната мрежа и в други паркове. Целта е да бъдат намерени допълнителни възможности за свързване на съществуващите велоалеи и за създаване на маршрути, които реално могат да се използват за ежедневни пътувания", обясниха от общината.

Възражда се и старата идея за "успокоени зони", при която чрез промяна в организацията на движението и ограничаване на скоростта се създава по-безопасна среда за велосипедисти и пешеходци. Подобни решения се прилагаха и при предходното градско управление, когато улици в центъра бяха обявени за зони, в които се позволява движение с до 30 км в час за автомобилите.

Новият бюджет - като стария

Иначе за поредна година проектът за бюджет на Столичната община преписва приходи, разходи и проекти от предходни години. Макар за поредна година да е рекорден – над 1.5 млрд. евро, финансовият план на най-голямата община в страната не предвижда сериозни реформи или драматично подобряване на средата за живот. Това трудно можеше и да се очаква, тъй като бюджетът за 2026 г. във финалния си вариант ще се прилага едва около 3 месеца.

Както и през предходните години, основната част от средствата идват от държавата. Най-голямото перо си остава образованието, а ръстът му се обуславя от увеличението на разходите на национално ниво. Собствените приходи на общината растат с малко. Основните приходоизточници си остават данъкът върху придобиването на имущество, този върху автомобилите, такса "смет" и данък "сгради". Предвижда се ръст по всички тези пера без промяна на ставките.

При разходите също няма някакви съществени промени. Капиталовата програма на общината остава около 300 млн. евро. В нея са включени дългосрочни проекти като разширението на метрото, както и такива, които се влачат още от времето на Йорданка Фандъкова, като изграждането на бул. "Копенхаген".

За поредна година Васил Терзиев обясни, че амбициите на общината и желанията на хората са за много повече инвестиции, но възможностите не стигат, за да се изпълнят. И отново каза, че се работи по привличане на частни инвестиции през публично-частно партньорство - най-вече за нови паркинги и за спортна инфраструктура. И пак обеща резултати скоро.

Очаквано интересът от страна на гражданите към общественото обсъждане на бюджета, което е задължително по закон, не беше голям. Както и при обсъждането на намерението за теглене на нов общински заем, така и сега местната власт вложи минимум усилия да информира гражданите, че ще им представя плановете си. Съобщение до медиите за обсъждането беше изпратено в деня на самото събитие. А в 16 часа в залата на Столичния общински съвет преобладаваха представителите на администрацията и общинските съветници. Гражданите бяха малцинство.