Правиш рожден ден в парка - може да отнесеш глоба, за колело - също

Карането на колело или каквото и да е друго пътно превозно средство по алеите в софийските (а и не само) паркове е забранено и може да бъдете глобени. Санкциите са между 15 и 100 евро.
Освен това, ако искате да празнувате рождения ден на детето в парка, трябва да уведомите общината, за да не ви глобят.
И двете разпоредби не са нови, но сега местната власт е решила да съблюдава спазването им.
Колела в парка може само по обособени алеи
Забраната за колела в парка е част от Закона за движение по пътищата от 2015 г. Тези дни обаче Столичната община и СДВР са решили да съблюдават спазването ѝ. В четвъртък велосипедисти сигнализираха за акция в Борисовата градина, където са били спирани и предупреждавани, че преминаването с колело по алеите не е позволено. Засега глоби не се налагат. Раздават се само брошури, в които е описано какви са правилата за каране на тротинетки и колела в града.
Брошурата, която велосипедистите получават при влизане в Борисовата градина.
Забраната за велосипеди важи, ако в парковете няма нарочни алеи за тях. Такива в софийските големи зелени площи не съществуват. Забраната не важи и за велосипедисти под 12 години. Така, ако семейство излезе в парка с колелата си, родителите може да бъдат глобени за това, че карат заедно с децата.
Брошурата, която велосипедистите получават при влизане в Борисовата градина.
"Днес в Борисова градина в столицата отново има акция - полицейски патрул спира и предупреждава велосипедисти, че карането на велосипед в парка е забранено. Засега предупреждения и брошурки, а скоро щяло да има и глоби", написаха от сдружение "Велоеволюция" във Фейсбук.
Подобни постове публикуваха и колоездачи, които уточняват, че са спрени на алеята зад неработещата къпалня "Мария Луиза" с предупреждението, че не могат да минат от там с велосипед. В същото време въпросната алея често се превръща в улица, тъй като по нея минават автомобили за обектите в парка. Преди месеци дори имаше скандал с нерегламентираното пускане на десетки коли в Борисовата градина, които бяха спрели точно на това място.
Общината тогава обеща да затегне контрола върху влизането с автомобили, въпреки че той би трябвало да е доста строг при положение, че на входовете на парка има бариери и охрана. Оказа се обаче, че се издават разрешения за посещение на заведенията в Борисовата градина. Дори само срещу резервация.
Подготвяли се велоалеи
От "Велоеволюция" отбелязват, че 10 години откакто въпросният законов текст е в сила, от общината не са направили нищо, за да обособят алеи за колела и "най-безочливо започват репресивни действия, знаейки, че тях няма кой да накаже за бездействие".
От там допълват, че по информация от общината до месец би трябвало в Борисовата градина да се преасфалтират алеи и да се маркират като вело. Разглеждат се подобни проекти и за Северния, и за Южния парк.
"Основното ни притеснение и забележки към проектите са, че се очаква разчертаване на трасета с конкретна широчина, вместо съществуващите алеи да се обозначат за споделено ползване. Възможно е този подход да създаде още повече конфликти. Ако има жълти линии, велосипедистите и хората с тротинетки ще очакват пешеходците да се съобразяват с това. Отдавна сме предоставили становище с препоръки и се надяваме новите трасета да са действително обмислени от общинските проектанти и съгласуващите полицаи", заявяват от "Велоеволюция".
От там уточняват, че има проблем с карането на е-тротинетки и велосипеди, тъй като се случва те да се движат с висока скорост и опасно за останалите хора. Има случаи и на блъснати и сериозно пострадали пешеходци, а и други велосипедисти. Досега обаче не е известно да има акция срещу опасното управление на колело, но пък има срещу карането в парка като цяло.
Уведомление за рожден ден
Друго намерение на общината да спазва собствените си разпоредби също предизвика доста негативни реакции. Ако искате да празнувате рожден ден на детето си в парка или градинката зад блока, трябва първо да уведомите Столичната община за това. Изискването не е ново. Съществува в общинската наредба за масовите мероприятия поне от 2023 г., а през 2025 г. текстът е редактиран, но по смисъл остава без особена промяна.
Темата влезе в обществения дневен ред в последните дни след няколко медийни участия на зам.-кмета по сигурността Лъчезар Милушев. Пред БТА и БНР той обясни, че би препоръчал при организиране на семейни и фирмени събития, каквито са и рождените дни, хората "да подадат заявление в Столичната община, за да им го разрешим". Това трябвало да стане до 7 дни преди датата на събитието.
"Никой няма да откаже провеждане на детски рожден ден или корпоративно събитие в парка. Хубавото на подаването на такова заявление е, че компетентните органи ще знаят, че там се провежда такова събитие и то ще протече по-спокойно и сигурно", коментира Милушев пред БНР. Ако няма такова уведомление, тържеството може да бъде прекратено от полицията или общинските власти. Има и санкции от 153 до 255 евро при първо нарушение.
Очаквано Милушев обясни, че няма подадени много подобни заявления.
Допълни, че правилата са нужни, тъй като се случва подобни събития да нарушават обществения ред или след тях общината да трябва да чисти за своя сметка.
В общинската наредба е записано, че уведомления се подават за "спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти". Те се разрешават от кмета или от оправомощено от него лице и могат да се случват в часовете от 8 до 23 ч.
Никъде не е уточено колко големи трябва да са тези събирания, за да се иска разрешение. В този смисъл и за рожден ден с 5 деца то би трябвало да е задължително. Записана е дефиниция единствено на "масово мероприятие" - "планирано и организирано действие с участието на множество хора, което цели осъществяването на някакъв резултат".
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8 коментара
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Парковете се напълниха със селяни, живеещи под наем, които искат да се покажат като голямата работа.
По принцип, Законът за движение по пътищата не би трябвало да регламентира парковете. Да не говорим за това, че в този закон дефинирането на "моторно превозно средство" е от зараждането на комунизма в България. А защо общината е страна в защитата на ЗДП? Искат заплати като милиционерите ли? Или си подготвят корупционната среда? Велоеволюция трябва да обяви блокаж на общината докато не си преразгледат тъпотиите. Щели били да почистват след рожден ден в парка с техни средства! Те тия средства откъде са, бе? Селяни седнали да управляват град...
Проблем са фойерверките и липсата на контрол и глоби. Никой не иска разрешение от общината, а всяка седмица гърмят в полунощ. В други държави има контрол с дронове за употреба на пиротехнически средства.
Основната вълна от пълни забрани за тротинетки под наем в Западна Европа обхваща Париж, Брюксел и Прага (която е в Централна Европа, но следва същия модел). Много други столици и големи градове избират не пълна забрана, а драстични регулации, намаляване на броя им или забрана за движение по тротоарите.Градове с пълна забрана на споделените тротинеткиПариж (Франция): Първата европейска столица, която наложи пълна забрана на тротинетките под наем. Решението влезе в сила през септември 2023 г. след …
проведен градски референдум. Частните тротинетки остават разрешени.Брюксел (Белгия): Градските власти обявиха решение за пълна забрана на тротинетките под наем от 2027 г.. Причините са свързани с огромния брой инциденти и хаотичното им паркиране.Прага (Чехия): Наложи пълна забрана за отдаване под наем, влизаща в сила от януари 2026 г..Градове със строги ограничения и частични забраниМадрид и Барселона (Испания): Мадрид временно отмени лицензите на основните оператори, а Барселона наложи забрана за внасянето на всякакви електрически тротинетки в обществения транспорт поради риск от пожари на батериите.Лондон (Великобритания): Частните е-тротинетки са напълно забранени за каране по обществени пътища и тротоари. Разрешени са само лицензирани тротинетки под наем в специфични тестови райони, при ниска скорост.Копенхаген (Дания): Преди време въведе пълна забрана в централните градски части, но по-късно я замени със строги правила за паркиране само на определени места.Рим и Милано (Италия): Силно ограничиха броя на операторите и въведоха задължителни зони за паркиране, както и автоматично софтуерно ограничаване на скоростта в пешеходни зони.
Тротинеткаджиите са опасни. Често карат много бързо. Тротинетките под наем са още по-опасни. Там се плаща на време. Колкото по-бързо караш, толкова по-бързо пристигаш. Съответно по-малко плащаш. Не съм видял тротинеткаджия да е глобен. Нито полицай да тича след тротинеткаджия, за да му връчи фиш. В много места в Западна Европа, тротинетките под наем са забранени. Пример-Париж!
Столичната община и родните милиционери са отдавна спрели в развитието си. За тях няма проблем, че селяците са превзели тротоарите на града с трошките си, за тях няма проблем, че тъпаците в столична община са допуснали градът да се презастрои с термитници без гаражи и последното не спира да се случва и сега, за тях проблем са колоездачите в парка. Ами къде да карат хората, кретени изостанали, закривате велоалеи, като тази по Мушанов, нови не правите, съществуващите велоалеи са от никъде за никъде …
и не са свързани, не са поддържани и много от тях са откровено опасни и негодни за каране! Къде да карат хората, без да се страхуват за живота си, тъпи чиновници изгладнели? Освен как да мачкате хората с малоумщината си и джобовете си с пари от глоби, друго, полезно не за вас, за някой друг, можете ли да измислите?! Жълтите контейнери кога ще почнат да се извозват регулярно и до кога около контейнерите ще извират сметища като цяло, тъпи общинари? К. Величков, Ботев и Мария Луиза до кога ще изглеждат, все едно са падали бомби по тях, тъпи общинари, лифт на Витоша кога ще има, тъпи общинари, или когато не можете да свършите нищо полезно, се занимавате с малоумно гонене на хората на велосипеди?! ДЕБИЛИ!!!
на ДС унеката велосипедистите пречат! семенцето му гнило!
Така е, пълно е навсякъде с възможности за каране на колело в градовете.. деа спрелите ви бездарници..а алтернатива няма!