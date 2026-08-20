Правиш рожден ден в парка - може да отнесеш глоба, за колело - също

Карането на колело или каквото и да е друго пътно превозно средство по алеите в софийските (а и не само) паркове е забранено и може да бъдете глобени. Санкциите са между 15 и 100 евро.

Освен това, ако искате да празнувате рождения ден на детето в парка, трябва да уведомите общината, за да не ви глобят.

И двете разпоредби не са нови, но сега местната власт е решила да съблюдава спазването им.

Колела в парка може само по обособени алеи

Забраната за колела в парка е част от Закона за движение по пътищата от 2015 г. Тези дни обаче Столичната община и СДВР са решили да съблюдават спазването ѝ. В четвъртък велосипедисти сигнализираха за акция в Борисовата градина, където са били спирани и предупреждавани, че преминаването с колело по алеите не е позволено. Засега глоби не се налагат. Раздават се само брошури, в които е описано какви са правилата за каране на тротинетки и колела в града.



Брошурата, която велосипедистите получават при влизане в Борисовата градина.

Забраната за велосипеди важи, ако в парковете няма нарочни алеи за тях. Такива в софийските големи зелени площи не съществуват. Забраната не важи и за велосипедисти под 12 години. Така, ако семейство излезе в парка с колелата си, родителите може да бъдат глобени за това, че карат заедно с децата.



Брошурата, която велосипедистите получават при влизане в Борисовата градина.

"Днес в Борисова градина в столицата отново има акция - полицейски патрул спира и предупреждава велосипедисти, че карането на велосипед в парка е забранено. Засега предупреждения и брошурки, а скоро щяло да има и глоби", написаха от сдружение "Велоеволюция" във Фейсбук.

Подобни постове публикуваха и колоездачи, които уточняват, че са спрени на алеята зад неработещата къпалня "Мария Луиза" с предупреждението, че не могат да минат от там с велосипед. В същото време въпросната алея често се превръща в улица, тъй като по нея минават автомобили за обектите в парка. Преди месеци дори имаше скандал с нерегламентираното пускане на десетки коли в Борисовата градина, които бяха спрели точно на това място.

Общината тогава обеща да затегне контрола върху влизането с автомобили, въпреки че той би трябвало да е доста строг при положение, че на входовете на парка има бариери и охрана. Оказа се обаче, че се издават разрешения за посещение на заведенията в Борисовата градина. Дори само срещу резервация.

Подготвяли се велоалеи

От "Велоеволюция" отбелязват, че 10 години откакто въпросният законов текст е в сила, от общината не са направили нищо, за да обособят алеи за колела и "най-безочливо започват репресивни действия, знаейки, че тях няма кой да накаже за бездействие".

От там допълват, че по информация от общината до месец би трябвало в Борисовата градина да се преасфалтират алеи и да се маркират като вело. Разглеждат се подобни проекти и за Северния, и за Южния парк.

"Основното ни притеснение и забележки към проектите са, че се очаква разчертаване на трасета с конкретна широчина, вместо съществуващите алеи да се обозначат за споделено ползване. Възможно е този подход да създаде още повече конфликти. Ако има жълти линии, велосипедистите и хората с тротинетки ще очакват пешеходците да се съобразяват с това. Отдавна сме предоставили становище с препоръки и се надяваме новите трасета да са действително обмислени от общинските проектанти и съгласуващите полицаи", заявяват от "Велоеволюция".

От там уточняват, че има проблем с карането на е-тротинетки и велосипеди, тъй като се случва те да се движат с висока скорост и опасно за останалите хора. Има случаи и на блъснати и сериозно пострадали пешеходци, а и други велосипедисти. Досега обаче не е известно да има акция срещу опасното управление на колело, но пък има срещу карането в парка като цяло.

Уведомление за рожден ден

Друго намерение на общината да спазва собствените си разпоредби също предизвика доста негативни реакции. Ако искате да празнувате рожден ден на детето си в парка или градинката зад блока, трябва първо да уведомите Столичната община за това. Изискването не е ново. Съществува в общинската наредба за масовите мероприятия поне от 2023 г., а през 2025 г. текстът е редактиран, но по смисъл остава без особена промяна.

Темата влезе в обществения дневен ред в последните дни след няколко медийни участия на зам.-кмета по сигурността Лъчезар Милушев. Пред БТА и БНР той обясни, че би препоръчал при организиране на семейни и фирмени събития, каквито са и рождените дни, хората "да подадат заявление в Столичната община, за да им го разрешим". Това трябвало да стане до 7 дни преди датата на събитието.

"Никой няма да откаже провеждане на детски рожден ден или корпоративно събитие в парка. Хубавото на подаването на такова заявление е, че компетентните органи ще знаят, че там се провежда такова събитие и то ще протече по-спокойно и сигурно", коментира Милушев пред БНР. Ако няма такова уведомление, тържеството може да бъде прекратено от полицията или общинските власти. Има и санкции от 153 до 255 евро при първо нарушение.

Очаквано Милушев обясни, че няма подадени много подобни заявления.

Допълни, че правилата са нужни, тъй като се случва подобни събития да нарушават обществения ред или след тях общината да трябва да чисти за своя сметка.

В общинската наредба е записано, че уведомления се подават за "спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти". Те се разрешават от кмета или от оправомощено от него лице и могат да се случват в часовете от 8 до 23 ч.

Никъде не е уточено колко големи трябва да са тези събирания, за да се иска разрешение. В този смисъл и за рожден ден с 5 деца то би трябвало да е задължително. Записана е дефиниция единствено на "масово мероприятие" - "планирано и организирано действие с участието на множество хора, което цели осъществяването на някакъв резултат".