Над 2.6 млн. евро щети от източване на енергийното дружество на ВиК Холдинга

Схема за източване на енергийното дружество на ВиК Холдинга - "ВиК Енереджи Груп", разкри министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков. Далаверата става с вкарването на посредници и е задействана по време на правителството на Росен Желязков, а нанесените щети се оценяват на над 2.6 млн. евро.

"Това са няколко милиона, не са милиардите на магистралите, но за мен поне е шокиращо и неприятна изненада", каза Иван Шишков на пресконференция. Той сравни схемата с включването на посредници в търговията с ток във ВиК сектора с методиката за индексация на пътните договори. "И от чешмата започват да текат евробанкноти, а не вода", образно описа ситуацията регионалният министър.

От десетилетия ВиК секторът страда от недофинансиране. Причината - цената на водата е непазарна и се определя от КЕВР, докато токът се купува по пазарни цени. Ток е нужен на ВиК сектора за доставката на вода от помпи, основно в Североизточна България, но не само там. Много ток се харчи и при пречистването на водата. Годишно водните оператори изразходват около 650 000 МВт, което е 1.5 на сто от цялото потребление в страната и 5% от индустриалната консумация, каза Явор Стойчев - член на Съвета на директорите на "Български ВиК Холдинг".

За да се намалят разходите за ток на водните оператори през 2021 г., по време на служебното правителството на Стефан Янев, когато регионален министър е арх.Виолета Комитова, се създава държавният енергиен търговец "ВиК Енереджи Груп". Идеята е той да купува на едро ток от борсата и да го продава с малка надценка на закъсалите ВиК дружества. Някои от тях към този момент периодично са заплашвани от дърпане на шалтера от електроразпределителните компании заради неплатени сметки.

Този модел работи успешно в периода 2021 - 2024 г., когато държавният енергиен търговец е на печалба и дори плаща дивидент на принципала си - "Български ВиК Холдинг". Но през 2025 г. на власт идва правителството на Росен Желязков, което вкарва още посредници в схемата и ефектът е източване на държавния енергиен търговец и на шест ВиК оператора, които трупат загуби.

Ефектът - за малко повече от половин година - от декември 2025 г. до юли 2026 г. загубите на "ВиК Енерджи Груп" надхвърят 1.7 млн. евро. Заедно с пропуснатите ползи от близо 910 хил. евро по консервативни оценки, общата щета възлиза на над 2,6 млн. евро, каза арх. Иван Шишков.

"Схема за източване"

В края на 2025 г. година - дни след като кабинетът "Желязков" е подал оставка, "ВиК Енерджи Груп" подписва три дългосрочни договора за покупка на ток от възобноваеми източници на фиксирани цени, вместо на борсови. Дотогава държавният енергиен търговец купува тока директно от Българска независима енергийна борса без да ползва посредници.

Договорите на "ВиК Енерджи Груп" са с "Волтура" ЕООД от 21 октомври 2025 г., "Амперсанд Енерджи" ООД и "Солар СВ" ООД - от 29 декември 2025 г.

Контрактите са на фиксирани цени над 70 евро за МВ/ч, независимо от движението на пазара, каза Явор Стойчев. Нещо повече съгласно договорните условия трите частни дружества продават ток на държавното, когато си пожелаят. Обикновено това е ставало, когато цената на борсата е по-ниска от фиксираната по договор 70 евро за мегават. По този начин те печелят от голямата надценка. В същото време, когато цената на борсата е 120 евро за мегават например, те не продават на държавния търговец и той купува от борсата на скъпата цена, обясни арх. Шишков. Така трите фирми едностранно определят кога и в какви количества да доставят ток на "ВиК Енерджи Груп" ЕООД.

От своя страна държавният търговец е бил задължен да купува подадената електроенергия от трите дружества без право на отказ, съгласно договорните отношения.

Нещо повече при възникването на спорове между държавния търговец и частните спорът ще се решава от Арбитражен съд във Великобритания, неясно по какви причини, отбеляза адвокат Явор Стойчев - член на Съвета на директорите на "Български ВиК холдинг" ЕАД.

Водни оператори поемат загубата

Така разликата между фиксираната по договорите цена и борсовата остава за сметка на "ВиК Енерджи Груп". Държавният търговец продава тока на шест ВиК дружества на борсовата цена, като това е уредено с анекси към договорите. Резултатът е - трупане на загуби за водните оператори във Враца, Пловдив, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол, и "ВиК Енерджи Груп" ЕООД. За периода от 1 януари до 31 юли 2026 г. те възлизат на 798 210, 23 евро, каза Явор Стойчев.

Освен това "ВиК Енерджи Груп" сключва и две сделки, от които също претърпява сериозни загуби и пропуснати ползи.

На 15 май 2025 г. фирма "Волтура" ЕООД обявява търг за продажба на електроенергия от Българска независима енергийна борса. Количеството е 40% от необходимата електроенергия на "ВиК Енерджи Груп" ЕООД. Доставката е за период от 6 месеца, а цената е 50% по-висока от пазарната на сегмента "ден напред" към момента на подписването на контракта. Против всякаква търговска логика единственият кандидат и съответно купувач е "ВиК Енерджи Груп", като щетата за дружеството се оценява на близо 955 хил. евро.

Другата неизгодна сделка е от 12 декември 2025 г. Тогава "Топлофикация София" продава изгодно произведения в излишък ток от 37 200 МВч на "ВиК Енерджи Груп", с който да покрие нуждите за ток на 25 водни оператора през януари 2026 г.

Вместо закъсалите ВиК дружества да ползват евтиния ток, директорът на "ВиК Енерджи Груп" Атанас Ковачганев продава тази енергия на "Амперсанд Енерджи" с минимална надценка, като печалбата на държавния търговец е близо 18 400 евро. В същото време към момента на тази сделка борсовата цена на това количество електроенергия би се реализирала печалба от близо 910 000 евро, посочи адвокат Явор Стойчев.

На ход е прокуратурата

Кой и защо е разрешил това безобразие не беше даден отговор. "И ние това питаме", каза арх. Шишков. Той информира, че материалите по случая са предадени на прокуратурата, която трябва да се произнесе има ли извършено престъпление. Сигналът е за евентуално умишлено нанасяне на имуществени вреди, като предишният управител на "ВиК Енерджи Груп" Атанас Ковачганев не е освободен от отговорност.

38-годишният Атанас Ковачганев е бил директор на държавния търговец от март 2025 г. до март 2026 г. Това означава, че назначението му става по време на правителството на Росен Желязков, а освобождаването му от поста е по времето на служебния кабинет на Андрей Гюров.

На мястото на Ковачганев за директор на "ВиК Енерджи Груп" е назначена Десислава Чалъмова, която все още не е сменена от правителството на Румен Радев. Тя започва преговори с частните търговци за прекратяване на неизгодните договорите, но те отказват. След идването на власт на кабинета "Радев" двама от тях се съгласяват и през август договорите с тях са прекратени, каза Чалъмова.

В момента се водят преговори и с третия търговец за прекратяване на договора. Сега "ВиК Енерджи Груп" отново изкупува ток директно от Българска независима енергийна борса, без да ползва посредници, уточни Чалъмова.

"Оттук нататък следва оздравяване на целия ВиК сектор", закани се регионалният министър Шишков.