Ключовата сътрудничка на Тръмп Натали Харп внезапно попадна в центъра на вниманието след години зад кулисите

Малко хора от обкръжението на президента на САЩ Доналд Тръмп са се появявали толкова често до него през последните години, колкото Натали Харп.

35-годишната Харп е една от най-дългогодишните и лоялни помощнички на 80-годишния Тръмп и ѝ е поверено, наред с други важни отговорности, да набира публикациите му в Truth Social. Наричана както "пазител на достъпа", така и "утешително одеяло".

Тя отново попадна в центъра на вниманието тази седмица, след като сенаторът от Джорджия Джон Ософ - демократ и чест критик на Тръмп - я спомена по време на реч, която впоследствие стана вирусна, предаде Би Би Си.

Ософ атакува Тръмп за "пътуванията с Натали на техния очевидно незащитен летящ дворец, подарен от емира на Катар".

Той имаше предвид новия самолет Air Force One, както и информацията, че Харп е била с Тръмп и малка група хора, когато той тайно е сменил самолета, с който е напуснал Турция миналия месец.

Необичаен път към Белия дом

Родом от Калифорния и член на консервативно християнско семейство, Харп следва необичаен път към един вече нестандартен Бял дом.

Тя придобива известност, като приписва на Тръмп заслугата за спасяването на живота си.

По време на първия си мандат Тръмп прокарва Закона за правото на опит ("Right to Try Act"), който дава на някои пациенти по-голям достъп до експериментални лечения. Харп се възползва от него заради рака на костите си.



Тя бързо придобива известност и популярност сред движението MAGA ("Да направим Америка отново велика") в Републиканската партия, като разказва за преживяното, а скоро след това се присъединява към консултативен съвет на кампанията за преизбирането на Тръмп през 2020 г.



"Когато химиотерапиите, които се предлагаха на пазара, не дадоха резултат, никой не искаше да ме включи в клиничните си изпитвания", казва тя на Националния конгрес на Републиканската партия през 2020 г.



"Те не ми дадоха правото да опитам експериментални лечения, г-н президент. Вие го направихте и без вас щях да умра, докато чакам те да бъдат одобрени."

След събитието Тръмп каза: "Тя озари телевизионния екран както малцина други хора, които съм виждал."

След загубата на Тръмп на тези избори Харп започва работа като водеща на предаване в консервативната телевизионна мрежа One America News Network, или OAN.

Там тя става известна като яростен защитник на Тръмп и популяризатор на неверните твърдения, че той е спечелил изборите през 2020 г. Напуска телевизията през 2022 г., за да се присъедини към следващата президентска кампания на Тръмп.

Повечето сведения за отношението на Тръмп към Харп идват от анонимни източници, цитирани косвено в книги на журналисти като Маги Хабърман, Джонатан Суон и Майкъл Улф, а публично се знае много малко за личния ѝ живот, отбелязва Би Би Си.

Според Майкъл Улф именно Натали Харп е насърчила президента да разруши Източното крило на Белия дом, където исторически са се помещавали кабинетът на първата дама и нейният екип, за да бъде освободено място за огромната бална зала на Тръмп.

"Тя е работила, за да се постави в позицията на жената, която е най-близо до Доналд Тръмп", казва Улф в подкаста на Daily Beast Inside Trump’s Head Podcast.

Мелания Тръмп лично е изразявала притеснения относно разрушаването на Източното крило и дори е казвала пред свои приближени, че това не е нейният проект, съобщи по-рано "Уолстрийт джърнал".

Обсебена от Белия дом още от ранна възраст

"Тръмп е всичко, на което майка ми ни е учила да се възхищаваме", каза брат ѝ Престън Харп в интервю за Си Ен Ен във вторник. "Така че мисля, че именно оттам идва нейното увлечение по Тръмп, честно казано."

Той добавя, че Харп била обсебена от Белия дом още от ранна възраст и писала писма до предишни президенти, включително Джордж У. Буш, по време на войната в Ирак.

Той казва пред Си Ен Ен, че "мечтата ѝ най-накрая се е сбъднала", когато е попаднала в Белия дом, и че сестра му е "най-големият фен на Тръмп, така че вероятно затова той я харесва".

"Тя е и хубава, има добър характер. Тя смята, че той е спасил живота ѝ, така че човек, който живее с такава благодарност, вероятно го кара да се чувства доста добре", добавя той.

Официалната длъжност на Харп в Белия дом е изпълнителен асистент на президента - позиция, която обикновено се смята за по-ниско ниво и включва управление на логистиката, графика, комуникационния поток и рутинна, но жизненоважна секретарска работа.

Според всички сведения обаче Харп е придала ново значение на тази роля, а известността ѝ е значително по-голяма от тази на нейните предшественички, като Маделин Уестърхаут по време на първата администрация на Тръмп.

Колко влиятелна е Харп?

Когато журналист на Си Ен Ен попита Тръмп по-рано тази седмица за коментарите на Ософ, Белият дом реагира гневно по-късно в официалния си профил в X, заявявайки, че журналистката Кристен Холмс е отправила "евтин удар" срещу служител на администрацията.

"Някой ден децата ви ще попаднат на този ваш отвратителен и нечовешки въпрос", гласи друг пост, адресиран към Холмс. "Те ще бъдат отвратени и засрамени, че имат родител, който е толкова безсърдечен и отмъстителен."

Присъствието на Харп до Тръмп е почти постоянно по време на втория му мандат.

Журналистите в Белия дом често я виждат да стои само на няколко крачки от Тръмп в Овалния кабинет или да се качва на Air Force One за много от вътрешните и международните му пътувания.



"Тя е винаги наоколо", казва пред Би Би Си източник, близък до Белия дом. "Буквално винаги."

Сред служителите на Белия дом и представителите на медиите тя често е наричана "човешкият принтер", тъй като често е забелязвана да носи преносим принтер, с който предоставя на Тръмп разпечатки на статии и публикации в социалните мрежи, които той предпочита да чете на хартия.

На практика това означава, че Харп има необичайно голяма възможност да контролира каква информация и какви новини достигат до Тръмп, според друг източник, запознат с работата на Белия дом.

Други анонимни източници са я описвали пред американски медии като "пазител на достъпа" и "утешително одеяло".



Харп изпълнява и ролята на нещо като секретар за социалните мрежи на Тръмп, като публикува от негово име в профила му в Truth Social.



На широко разпространена снимка, появила се след коментарите на Ософ, Харп е показана да пише публикация в стила на президента, докато той ѝ диктува и гледа реч на Камала Харис през 2024 г.



На фона на засиления интерес към Харп Белият дом я определи като "доверен и ценен" член на екипа, въпреки че Тръмп рядко говори за нея пред камера.

Ософ беше един от многото критици на Тръмп, които отбелязаха, че според информацията Харп е била в самолета, с който президентът е напуснал Турция, след като САЩ предполагаемо са получили информация за заплаха от Иран.

Журналистката Хабърман, която също е отразявала подробно президентските мандати на Тръмп, беше попитана по време на участие в новинарската мрежа Ем Ес Нау защо Тръмп е взел Харп със себе си в тайния самолет:

"Защото тя е нещо като негово любимо одеялце, ако мога да го кажа по друг начин - неговото утешително одеяло."



Хабърман и Суон казаха пред "Ню Йорк таймс" през 2024 г., че Харп предполагаемо е написала в писмо до Тръмп: "Ти си всичко, което има значение за мен."