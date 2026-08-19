Самолет на Военновъздушните сили на САЩ се върна от Антарктида след руска ракетна заплаха

Самолет на Военновъздушните сили на САЩ, пътуващ от Нова Зеландия за Антарктида, беше принуден да се обърне във вторник поради предупреждение за "потенциално опасна космическа дейност".
Американският самолет C-17 Globemaster, използващ повиквателен знак ICE28, първоначално излетял от Крайстчърч, Нова Зеландия, около 9:00 ч. сутринта местно време, но се върна обратно в Крайстчърч по-малко от три часа по-късно поради известие , изпратено от Гражданската въздухоплавателна администрация (CAA) на Нова Зеландия.
Във вторник CAA написа в изявление, че е била уведомена за потенциално опасна дейност от страна на държавната корпорация за управление на въздушното движение на Русия, "което е довело до издаването на известието, уведомяващ пилотите за опасността".
В сряда агенцията разкри, че е била уведомена от Русия за планирано изстрелване на ракета.
"[Бяхме] уведомени от руската агенция за въздушно движение за планирано изстрелване на ракета и свързаната с това потенциална опасност за международното въздушно пространство в рамките на новозеландския океански летателен район (FIR)“, написа CAA на Нова Зеландия.
FIR е въздушно пространство над открито море, което Нова Зеландия управлява съгласно регионалното споразумение за въздушна навигация на Международната организация за гражданско въздухоплаване.
Той включва площ от 30 милиона квадратни километра, която се състои предимно от международни води, според новозеландския орган за управление на въздушното движение, и се простира над Южния Тихи океан, Южния океан и Тасманово море.
Въведохме опасна зона и издадохме уведомлението, за да предупредим операторите на самолети за потенциалната опасност. Това не пречи на самолетите да прелитат през района – операторите вземат своите решения въз основа на наличната информация, продължи агенцията.
"Полетът е бил насрочен като част от зимния летателен сезон на Военновъздушните сили на САЩ, който транспортира изследователи и необходимо оборудване до Антарктида преди началото на летния изследователски сезон в региона. Самолетът изпълнява един от полетите, които се планират ежегодно между Крайстчърч и изследователските бази на САЩ и Нова Зеландия в Антарктида.
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2 коментара
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Дядо Кретен не се ли обади на Путлер да му се извини.
Заглавието е написано така, сякаш руснаците са заплашили че ще свалят американски военен самолет с ракета и той, ужасен, се е върнал обратно. А то - планирано учение. Медиапул май вече обърна резбата и запя руските пляски.