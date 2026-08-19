Атаките в Черно море свиват руския петролен износ до най-ниското ниво от април

Износът на руски суров петрол по море е спаднал за пета поредна седмица, достигайки най-ниското си ниво от края на април, съобщава агенция Bloomberg, цитирана от БГНЕС.

Причините са свързани основно с украинските атаки с дронове срещу руска петролна инфраструктура и засиления натиск върху съоръженията за износ в Черно море.

За четирите седмици до 16 август средният руски морски износ е бил около 3.58 милиона барела дневно. Това представлява най-продължителният спад за съпоставим период от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Спадът се е задълбочил през последната седмица, когато от Новоросийск не е натоварен нито един танкер със суров петрол. Стратегическото черноморско пристанище беше обект на украинска атака, а корабният трафик показва прекъсване на товарните операции.

Развитието е показателно за промяната в ефекта от украинските удари срещу руската петролна индустрия. При предишни атаки срещу рафинерии Русия често увеличаваше износа на суров петрол, тъй като част от него не можеше да бъде преработен на вътрешния пазар.

Сега ударите срещу пристанища и инфраструктурата за износ ограничават и тази възможност. Така Москва се сблъсква едновременно с проблеми при преработката и при транспортирането на суровината към чуждестранни пазари.

Русия продължава да насочва значителна част от петрола си към Азия. За четирите седмици до 16 август доставките за Китай са достигнали приблизително 1,22 милиона барела дневно.

Новоросийск е един от ключовите маршрути за руския петрол към международните пазари. Продължителното ограничаване на товарните операции там може да има по-съществен ефект от ударите само срещу отделни рафинерии, тъй като ограничава възможността Москва да пренасочва непреработения петрол към чужбина.