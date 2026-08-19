Зверство: Осем отровени птици в Балкана, сред тях и първият лешояд Боев

Осем отровени птици, от които 7 лешояда, са открити в Централен Балкан

Сред тях е и Боев - първият освободен брадат лешояд, прелетял 14 000 км през 8 държави и открит мъртъв 5 дни, след като се завърна в България

30 години усилия за възстановяване на популацията по мащабен международен проект с участието на България, Нидерландия и Румъния, са зачеркнати

Природозащитници искат спиране на евросубсидиите в защитени територии и зони за паша на животни

Общо осем птици - седем лешояда и един гарван, са намерените мъртви екземпляри в Национален парк "Централен Балкан" към момента. Предполага се, че те са отровени, защото са открити до труп на говедо, в което вероятно е била поставена убийствената примамка за хищници. Това съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

"Черен ден за българската природозащита. Трудът на повече от три десетилетия, мечтите на поколения природозащитници и надеждата за завръщането на символа на българската природа бяха опустошени за броени часове при тежко престъпление срещу природата в сърцето на Стара планина." Това написаха от природозащитната организация "Зелени Балкани", която подаде сигнал за варварството.

Екипи на парк "Централен Балкан", сдружение "Зелени Балкани", Българското дружество за защита на птиците и институции обследваха терена с дрон с термокамера и специално обучено за намиране на отрови куче за обезопасяване на терена от отрови и обход за други бедстващи или загинали птици и бозайници.

Девет мъртви птици

На 18 август, след получаване на притеснителни данни от GPS предавателя на Боев - първият освободен у нас брадат лешояд, са сформирани екипи на терен на дирекция Национален парк "Централен Балкан" и Българското дружество за защита на птиците. В акцията по издирването е включено и кучето Буда от отряда за борба с отровите в дивата природа.

Екипите се отправят незабавно към последните координати на птицата в парков участък "Калофер" - в района на зимния маршрут от местността "Паниците" към връх Ботев.

Мъртвите птици са намерени при обход на труднодостъпен терен на над 1800 метра надморска височина, разпръснати на площ от около половин квадратен километър в близост до зимната пътека за връх Ботев. В района е открит и труп на говедо, най-вероятно заложен като отровна примамка за хищници, посочват от БДЗП.

Общо до днес са открити 5 черни лешояда, два белоглави и един гарван. Единият белоглав лешояд е открит в критично състояние, на място му е оказана незабавна първа помощ, но въпреки усилията на екипите, птицата умира по време на транспортирането ѝ до Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани".

Лешоядът Боев

Сред загиналите птици е и лешоядът Боев, а "Зелени Балкани" припомни с болка историята му. Той е първият освободен лешояд у нас в дивата природа в рамките на международен проект след десетилетия, в които видът беше изчезнал у нас. Това стана през май 2025 г. в природен парк "Сините камъни" по програмата за възстановяване на вида. Птицата оцеля цяла година, в която посети близки и далечни дестинации.

Само преди дни - на 13 август, Боев се завърна в "у дома" след дълго пътешествие, в което успя да оцелее, прелитайки 14 100 км и преминавайки през 8 европейски държави. Едва 5 дни по-късно сензорът му за движение сигнализира, че птицата продължително време е неподвижна, за да бъде открита късно вечерта във вторник мъртва.

Брадатият лешояд Боев е дарение от чужбина и на птицата беше поставен сателитен предавател, с който се проследяваше движението и състоянието му. Лешоядът е част от мащабен международен проект на програма LIFE "Живот за брадатия лешояд", който се изпълнява от осем организации в три държави - България, Нидерландия и Румъния. Основната цел на проекта е възстановяването на брадатия лешояд като гнездящ вид в България и на Балканския полуостров. Видът е символ на българската природозащита. Лешоядът е известен като санитаря на природата.

Всички осем мъртви птици са в клиниката на спасителния център на "Зелени Балкани", където ветеринарните лекари днес ще извършат аутопсия. Проби от птиците и примамките, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа за доказване наличието на токсични вещества, посочват от МОСВ.

Тежко престъпление

Отравянето на защитени видове птици е тежко престъпление, което се наказва със затвор до 5 години и глоба до 11 000 евро, напомнят от екоминистерството.

Досега обаче няма нито един осъден за убийство на този рядък вид, за който се полагаха неимоверни усилия за възстановяването му през последните години. През 2022 г. български бракониери убиха прочутия египетски лешояд Бояна. Няколко месеца преди това бяха намерени отровени четири черни лешояда край Котел.

Властите обещават, че при сегашният случай ще бъдат предприети всички възможни действия за установяване на извършителите. Природен парк "Централен Балкан" е сезирал сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" към Главна дирекция "Национална полиция" в МВР за осемте намерени мъртви птици.

"Отравянето на диви животни не е проблем само на България. Испания също е преминала през много тежък период, в който отровата е била сред основните причини за смъртността на лешоядите. Разликата е, че там в продължение на години са изграждани механизми за ранно откриване, разследване и санкциониране на тези престъпления, включително специализирано обучение на институциите и работа на терен. Резултатът е, че случаите на отравяне намаляват значително. Това показва, че проблемът може да бъде решаван, когато има последователна държавна политика и реално прилагане на закона", коментира д-р Добромир Добрев от БДЗП.

Такъв тип посегателства срещу защитени видове е с висок обществен риск както за дивите екземпляри, така и за човешкото здраве. Действията имат утежняващ характер, защото са извършени в строго защитена територия - категория "национален парк" според Закона за защитените територии, посочват от МОСВ.

Отровителството е значима заплаха за всички лешояди в страната, както и за една част от хищните птици. Причините за отравяне на лешояди са различни. Най-често лешоядите са жертва на престъпното разбиране на собствениците на селскостопански животни да ги предпазят от наземни хищници - предимно вълци, мечки, чакали и скитащи бездомни кучета, чрез отровни примамки. Птиците, които са мършоядни, загиват при директно консумиране на примамки с отрови или в резултат на вторично отравяне, когато се хранят с жертви на ползваната отровна стръв.

Спрете евросубсидите за пасторализъм

Междувременно природозащитници призоваха да се спре с раздаването на европейски субсидии за паша в природни и национални резервати.

"Резултатите от пасторализма - заради субсидиите са отровени 1 брадат, 4 картала и 2 белоглави лешояда в Национален парк...Мъртвите лешояди са намерени край труп на крава в трудно достъпен район на парка. Боев - първият освободен брадат лешояд у нас вече е мъртъв. Измина хиляди километри в цяла Европа и след като се завърна бе отровен. 30 години усилия са унищожени от един малоумник допуснат в парка, защото там е евтино да пашуват. Време е да бъдат спрени всички субсидии за ползване на природни ресурси в защитени територии и зони. Време е да се спре пашата на едър добитък в националните паркове - българите традиционно са пасли само овце във високите планини", написа Тома Белев, бивш заместник-министър на околната среда.