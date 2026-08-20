АЕЦ "Козлодуй" намалява мощността си заради Дунав за първи път в историята

За първи път в 52-годишната си експлоатационна история АЕЦ "Козлодуй" прилага мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок, поради екстремни метеорологични и хидроложки условия.
На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с около 120 мегавата (мощността на блока е малко над 1000 мегавата), съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).
Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ "Козлодуй". То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад.
Още от началото на юли, при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа е била сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена е в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива, допълват от МЕ.
Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволи на АЕЦ "Козлодуй" да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум, припомнят от МЕ.
В безпрецедентната хидроложка обстановка екипите на атомната електроцентрала продължават денонощно да работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените съоръжения.
Досега АЕЦ "Козлодуй" работеше без промяна в графика, като бяха предприети допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав. Сформираната работна група в АЕЦ "Козлодуй" разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията.
В началото на месеца работата на единствената унгарска атомна електроцентрала "Пакш" бе поетапно редуцирана до критично ниски равнища. Основната причина за това е екстремната суша и рекордното спадане на нивото на река Дунав, чиито води са от жизненоважно значение за охлаждането на реакторите.
Унгарският премиер Петер Мадяр съобщи късно снощи, че няма да се налага пълно спиране на атомната електроцентрала, понеже нивото на река Дунав ще остане достатъчно високо, за да се поддържа системата за охлаждане, предаде Ройтерс. Процесът по възобновяване на работата шестте спрени турбини може да започне в неделя и има възможност АЕЦ "Пакш" да заработи отново на пълна мощност до четвъртък или петък през идната седмица, добави Мадяр.
В Румъния в края на юли, заради ниския дебит на Дунав, бе спрян първи реактор на атомната централа "Черна вода". Страната обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август.
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9 коментара
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Пресъхването на Дунав е божие наказание. Господ забавя, но не забравя.
Споко бе, не се възпалявай толкова. Тези проекти не мръднаха, главно заради "братята" румънци, които действаха на принципа "Не искам на мен да ми е добре, искам на Вуте да му е зле".
Вашата ЕНП клептокрация в Брюксел и София за 20 години в ЕС не направи НИЩО за построяване хидровъзел Никопол- Турну Мъгуреле и Силистра- Клараш.-2,7 милиарда кубика щяха да стоят като вечна застраховка в българския участък, а притокът просто щеше да се оттича над тях!
Екстра, нали има разни русофили, копейки и тем подобни дето с умиление си спомнят колко "хубаво" е било по време на комунизма, е сега ще могат да се насладят на една от екстрите на развития комунизъм от 80 те години "режим на тока".
Ако бяха налични тези две съоръжения при Никопол и при Силистра, днес в българския участък на река Дунав щяхме да имаме гарантирани и заключени над 2,7 милиарда кубически метра вода при средни води на реката!
Това колосално количество вода – равно на капацитета на четири язовира като „Искър“ – щеше да превърне пресъхващото корито в пълноводна, контролирана и сигурна водна артерия!
Вместо да гледаме катастрофални нива от минус 123 см при Русе, оголени нацистки кораби, заседнали шлепове и …
пресъхнали крайречни екосистеми, хидровъзлите при Никопол и Силистра щяха да поддържат постоянно водно равнище до кота средни води!
Корабоплаването щеше да работи на пълна мощност, земеделските земи в Северна България щяха да имат напояване, а АЕЦ „Черна вода“ и АЕЦ „Козлодуй“ нямаше да бъдат изправени пред енергиен и хидроложки риск!
Най-важният хидроложки детайл е, че тези съоръжения не спират реката – през Силистра щеше да се изпуска абсолютно същото количество вода, каквото е естественият приток на река Дунав в българския участък!
Принципът на русловите баражи гарантира, че входът е равен на изхода: те не засушават реката надолу към делтата, но вместо водата да се оттича свободно през празно и плитко корито, тя щеше да преминава през шлюзовете при изкуствено поддържана височина!
Този контролиран „воден стълб“ щеше да действа като система от скачени съдове – 2,7 милиарда кубика щяха да стоят като вечна застраховка в българския участък, а притокът просто щеше да се оттича над тях!
Днес плащаме цената на 40-годишното държавно бездействие, административна мудност и политическо затваряне на очите пред истинските климатични и стратегически проблеми!
Докато управниците ни предпочитат да си правят евтин пиар с каски по готови обекти на сушата, милиарди кубически метра спасителна вода изтичат безвъзвратно към Черно море, оставяйки регионите ни в безтегловност! Вижте по-малко Asen Lichev
Koгато глобал-сатанисти си играят на Господ с времето. Когато същите през проекти като HAARP променят времето и климата. Когато шепа глобални олигарси СЪЗНАТЕЛНО СЪСИПВАТ земеделието, за да го ИЗКУПЯТ. Пилешко месо от безкрайно бързо растящи ракови клетки. Мляко пак от ракови клетки. Израелски стартъпи. Светът се променя по-бързо и по-зловещо, от колкото мнозина могат да си представят. Най-много възможности за влияене върху климата има САЩ, които в момента са в лоши отношения с ЕС. ЕС от своя страна крънка собственото си население и убива собствения си бизнес чрез високи енергийни цени и задънената улица-"зелен" енергиен преход. Климата "се изменя", трайте, плащайте ВСЯКА цена!
Ето какво каза министърката преди: "АЕЦ "Козлодуй" не е застрашена от ниския Дунав, има план за по-крути мерки" https://www.mediapool.bg/aets-kozlodui-ne-e-zastrashena-ot-niskiya-dunav-ima-plan-za-po-kruti-merki-news386180.html
До тук, добре! Както казвал падащия от 20 етаж. След седмица, капалъ "затворено".
Управляващите нали обясняваха че няма да има проблем за централата?