Македонският премиер отново поиска разговори с България и ЕС

Македонският премиер Християн Мицкоски отново поиска разговори с България и ЕС за присъединяването на страната му към Европейския съюз.

"Политиката се основава на разговори. Аз съм от тези политици, които искат да разговарят, докато не се постигне решение. (...) Знаем червените си линии и в рамките на тези червени линии ще се опитаме да намерим решението", посочи той и допълни, че партньорите трябва да разговарят партньорски и искрено, както и съседите.

Воденото от ВМРО-ДПМНЕ македонско управление блокира евроинтеграцията на страната си, отказвайки да изпълни европейските изисквания за започване на реални преговори за членство в ЕС, основното от които е вписването на българите в македонската конституция.

Мицкоски продължава да говори за двустранен проблем, въпреки че процесът от 2022 година е изведен изцяло на европейско ниво.

Мицкоски каза още, цитиран от БТА, че конституцията на Северна Македония предлага сериозна защита за всички граждани, включително и за българската общност, и това го казва и Съветът на Европа, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от МИА.

"Нашата конституция предлага абсолютно сериозна защита на всички граждани в държавата, включително и на българската общност. И това не го казвам само аз, казва го и Съветът на Европа, който се занимава с правата на човека и затова прекрати мисията си за наблюдение - това означава, че правата на човека за всички общности и всички граждани са гарантирани от конституцията ни", каза Мицкоски, след като бе помолен от журналисти да коментира изявленията на българския премиер Румен Радев, че ще подкрепи разширяването на Европейския съюз, но остават онези въпроси за изпълнението на поетите задължения и защитата на българите в страната.

Мицкоски допълни, че България също е ратифицирала Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, но от друга страна "последователно избягва да регистрира дружествата на македонската общност в България, какъвто е случаят с (бившата политическа партия) ОМО "Илинден-Пирин" и покрай това имаме дузина присъди от страна на Съда за правата на човека в Страсбург".

Още през юни Радев каза, че не вижда смисъл от среща с Мицкоски.

Проблемът не е двустранен, Мицкоски има проблем с ЕС и трябва да обяснява на Eвропейската комисия как страната му ще постигне критериите за членство, посочи Радев.