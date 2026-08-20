САЩ провеждат тайна операция за превоз на петрол през Ормузкия проток

САЩ тайно са създали морски коридор в Ормузкия проток за всекидневен транспорт на милиони барели петрол, съобщи американският сайт Axios като се позовава на двама запознати с операцията източници.

По думите им в рамките на операцията всяка нощ 15-20 танкера преминават покрай бреговете на Оман и извозват около 10 млн барела петрол, което се равнява приблизително на половината от количествата преди войната. "Ние контролираме южната част на Ормузкия проток вече два месеца. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция може да създава неудобства, но не контролира протока. Това правим ние", казва един от източниците на изданието.



Според Axios групата, която ръководи операцията, е базирана в Северна Каролина и координира действията си с партньори в Близкия изток. Американските военни помагат на танкерите да влизат в Персийския залив от Арабско море, да товарят петрол в страните от региона, а след това да излизат от него през Ормузкия проток.

Корабните конвои се движат в определени часове в съответствие с указанията на военните, които осигуряват защита срещу ирански крилати ракети и дронове. Както отбелязва Axios, само през тази седмица САЩ са свалили осем ирански дрона и две крилати ракети.



На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през Ормузкия проток се извозва "огромно количество петрол". Той също така отбеляза, че в момента не се водят преговори с Техеран, тъй като това е "загуба на време". "Иранците все още имат сили да се бият, но като цяло те са само сянка на самите себе си", каза Тръмп.

По-рано тази седмица той публикува в социалната си мрежа Truth Social карта на Ормузкия проток с надпис "Нова територия на САЩ". Преди това той беше заявил, че след края на войната с Техеран ще обяви протока за американски.



Преди началото на войната между САЩ и Иран през Ормузкия проток преминаваха до 20% от световния износ на петрол. Техеран затвори стратегически важния морски път за корабоплаването след масирани удари по своя територия. Това предизвика рязък скок на световните цени на петрола. В отговор на действията на Техеран САЩ въведоха морска блокада на иранските пристанища. В рамките на уреждането на конфликта Иран настоява да получи право да събира такса за преминаване през Ормузкия проток.