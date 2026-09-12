Преговорите между Израел и Ливан се отлагат

Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на "Аксиос" и изказване на американски официален представител.
Предстоящите еврейските празници, конференция в Париж и подготовката за Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочи "Аксиос".
Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на САЩ във Вашингтон следващата седмица, "за да обсъдят текущите събития и по-нататъшното изпълнение" на рамковото споразумение, договорено през юни, заяви представителят, който, пожела да запази анонимност.
Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, предвиждащо разполагането на ливанската армия в "пилотни зони“, от които са се изтеглили израелските сили и при условие че бъде разоръжена подкрепяната от Иран групировка "Хизбула“, припомня Франс прес, цитирана от БТА.
Контролът върху паричните потоци на Ливан може да донесе траен мир. Ливан не иска война. Войната се прави с пари отвън от радикализирани, фанатизирани елементи на обществото, които то само не може да контролира.
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Контролът върху паричните потоци на Ливан може да донесе траен мир. Ливан не иска война. Войната се прави с пари отвън от радикализирани, фанатизирани елементи на обществото, които то само не може да контролира.