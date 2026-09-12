Преговорите между Израел и Ливан се отлагат

Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на "Аксиос" и изказване на американски официален представител.

Предстоящите еврейските празници, конференция в Париж и подготовката за Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочи "Аксиос".

Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на САЩ във Вашингтон следващата седмица, "за да обсъдят текущите събития и по-нататъшното изпълнение" на рамковото споразумение, договорено през юни, заяви представителят, който, пожела да запази анонимност.

Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, предвиждащо разполагането на ливанската армия в "пилотни зони“, от които са се изтеглили израелските сили и при условие че бъде разоръжена подкрепяната от Иран групировка "Хизбула“, припомня Франс прес, цитирана от БТА.