Израел пак нанася удари в Южен Ливан заради дронове на "Хизбула" (обновена)

Най-малко четирима души бяха убити при израелски удари и 20 души бяха ранени в района на Набатие в южната част на Ливан, съобщи ДПА, позовавайки се на местни медии.
По-рано днес израелските въоръжени сили съобщиха, че са започнали да нанасят удари в Южен Ливан в отговор на изстрелването от шиитското движение "Хизбула“ на два дрона срещу израелски войници, разположени в част от региона, който израелската страна е обявила за "зона за сигурност“, предаде Ройтерс.
Според израелските военни това е грубо нарушение на споразумението за примирие между Израел и Ливан.
В град Набатие е напълно разрушена историческа сграда, собственост на брата на депутата Нассер Джабер. Сградата преди това е била ресторант. Щети са понесли и съседни административни сгради, магазини и кафенета.
Израелските военни са атакували и болницата “Гандур” в съседния град Горно Набатие, като има пострадали. Според израелската медия “Йедиот Ахронот”, цитираща източници от сферата на сигурността, болницата не е използвана по предназначение, а като база на “Хизбула”. Тези твърдения не може да бъдат потвърдени чрез независими източници, отбелязва ДПА.
Израелските въоръжени сили по-рано издадоха предупреждение за евакуация на районите в близост до сграда в град Араб Салим в Южен Ливан, като заявиха, че ще нанесат удар, тъй като "тя се използва от "Хизбула“.
От 2 март повече от 4300 души са били убити при израелските удари в Ливан.
Сблъсъците в Ливан утихнаха от юни насам, след меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, и подписаното след него споразумение между Ливан и Израел. Но Израел продължава с периодични военни операции в южната част на страната, където продължава да окупира ивица на 10 км във вътрешността на Ливан, отбелязва АФП.
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Срутиха цяла Болница.. Ще се набомбандират те Хубаво.. Шейтани!..