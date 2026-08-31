Иран отрече САЩ да са атакували остров Харг и определи публикацията на Тръмп като "смехотворна"

Нефтените операции на иранския остров Харг не са преустановени, заяви Хамид Бовард, управителен директор на Националната иранска нефтена компания, като по този начин опроверга публикация на американския президент Доналд Тръмп, в която той твърдеше, че ключовият енергиен център на Ислямската република е разбит "на пух и прах", съобщи иранската медия "Нурнюз", цитирана от Ройтерс.
"Публикациите на Тръмп са смехотворни, а условията на Харг са спокойни и благоприятни", посочи Хамид Бовард, цитиран от "Нурнюз".
Той допълни, че островът, който обслужва 90% от иранския износ на петрол, е станал неколкократно обект на американско-израелски бомбардировки в миналото, но работниците в нефтените предприятия не са позволявали оперативните дейности да бъдат преустановени "дори и за миг".
В момента изпълнителите на проекти възстановяват и модернизират резервоари за съхранение на нефт и пристани, уточни Бовард.
Иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах, заяви по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп в своя публикация в социалните мрежи, придружена от видеоклип, създаден с изкуствен интелект, съобщи Ройтерс.
Тръмп не предостави други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на атака, отбелязва агенцията. Към момента няма отговор на запитвания за коментар от Белият дом и от Министерството на отбраната на САЩ.
"Остров Харг се взривява на пух и прах!!! Президентът Доналд Тръмп“, написа Тръмп лаконично в социалните мрежи.
Агенция Ройтерс посочва, че е успяла да потвърди чрез специален софтуер за откриване на генерирани с изкуствен интелект изображения, че придружаващият публикацията видеоклип, показващ драматични експлозии, най-вероятно е изкуствено генериран.
Атака срещу остров Харг, който обслужваше 90% от иранския износ на петрол преди войната, която започна с американски и израелски удари на 28 февруари, би нарушила сериозно енергийната търговия на Ислямската република и би оказала огромен натиск върху икономиката ѝ.
Публикацията на Тръмп идва в момент, когато напрежението в Ормузкия проток се засили, тъй като САЩ атакуваха ирански пускови установки на остров Ларак, а Иран заяви, че е отвърнал на атаката с удари по американски военни цели в Йордания, отбелязва БТА.
Гаргите могат да се забавляват.
Не знам дали и какво са атакували краварите, но снощи към 1,15-1,30ч. чух прелитащи самолети над София.Не бяха граждански,познавам звука им защото живея близо до летището.
Не е в състояние да различи фантазия от реалност! Затова го виждаме в ролята на Исус Христос, Папа Римски и т.н. Както 3-4 годишните деца вярват, че са Супермени, след като се обличат в неговата форма... Менталната зрялост на Шарената Чучулига е на това ниво...
Както Тръмп я е подкарал нищо чудно да бъде задействана 25-тата поправка в Конституцията на САЩ.
Тръмпанарин! Дотам се е докарал, че шалварите да се подиграват с него! ;)
Демек, да вЕрваме на среднощните изстъпления на Оранжевия и безумните му фейк-видео филмчета, а? И що за глупост - иранската агенция цитира директора на Националната иранска нефтена компания, какво значение има реномето на самата агенция? Reuters е намерил информацията им достойна за ретранслиране, що не се обадите на Reuters да им обясните какво да публикуват и какво не?
Аз пък си спомням, че по време на протестите срещу каб. Орешарски и избора на Пеевски едни момчета и момичета носиха плакати с вдигнат стиснат юмрук, което обясняваха с новооткрития ляв, паракомунистически либерал Чомски. Ама нали бяха наши момчета и момичета.
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