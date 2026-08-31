Ново допитване отрежда отново на Марин Льо Пен първо място на президентските избори във Франция

Ново допитване във Франция отрежда победа на крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен на президентските избори, ако се те проведат сега, обобщава „Фигаро“. Допитването е по поръчка на медиите Бе Еф Ем Те Ве и "Ла трибюн диманш“ и е изготвено от агенция "Елабе“.

Според него на първия тур на президенските избори Льо Пен ще получи 34- 35,5 процента. Бившият френски премиер и кандидат на центристите Едуар Филип получава 17 процента, а лидерът на радикалната левица "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон ще получи 14 процента, според допитването. На четвърто място се нарежда социалдемократът Рафаел Глюксман, който обяви официално кандидатурата си миналата седмица. Той получава 11,5 процента.

Ако обаче в надпреварата за президентския пост от редиците на центристите остане само бившият френски премиер Габриел Атал, то тогава той ще получи едва 12 процента, докато Меланшон и Глюксман получават и двамата по 13 процента, а Льо Пен продължава да е на първа позиция.

Ако в надпреварата се включат и левоцентристът Франсоа Оланд и социалистът Оливие Фор, те ще получат, според допитването, съответно 7,5-8 процента и 3,5 процента. Кандидатът на консервативната десница "Републиканците“ и бивш вътрешен министър Брюно Рьотайо получава между 6 и 9,5 процента. Крайнодесният кандидат Ерик Земур – 4 процента, а еколожката Марин Тондлие – 3-4 процента. Същият резултат ще има и комунистът Фабиен Русел на първия тур.

На втория тур допитването показва, че Льо Пен ще победи независимо от това кой е опонентът ѝ. Тя би спечелила с 52,5 процента срещу Едуар Филип, с 57 процента срещу Габриел Атал и с 69,5 процента срещу Жан-Люк Меланшон.