Унгария отпуска парични помощи на шофьорите на дизелови автомобили

Унгарското правителство отпуска парични помощи на шофьорите на дизелови автомобили, за да им помогне да се справят с рязкото покачване на цените на горивата на фона на войната в Иран, информира ДПА.

Собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили ще получават по 5000 форинта (15.7 щ. долара) месечно от септември до декември, гласи правителствено постановление, публикувано вчера в унгарския държавен вестник.

Цените на горивата в Унгария отбелязаха рязък скок от началото на войната в Иран през февруари. Литър бензин (октаново число 95) струва средно 1.77 евро в повечето бензиностанции, а литър дизел достига до 1.90 евро.

Собствениците на превозни средства не е необходимо да подават заявление, за да се възползват от помощта. Унгарската данъчна служба, която разполага и с данните за регистрацията на превозните средства, превежда съответните суми автоматично на лицата, отговарящи на условията.

Премиерът Петер Мадяр обоснова ограничаването на директните плащания до шофьорите на дизелови автомобили, като посочи, че цената на това гориво наопследък е нараснала особено рязко.