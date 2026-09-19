Улрих Зигмунд очаква първото регионално правителство на АзГ да е факт до края на годината

Около две седмици след като изведе крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) до победата на регионалните избори в източната провинция Саксония-Анхалт, нейният водещ кандидат Улрих Зигмунд очерта възможен график за съставяне на правителство там, предаде ДПА.

Зигмунд каза това вчера по време на предизборна проява с негово участие в Нойбранденбург, провинция Мекленбург-Предна Померания, която утре също ще гласува на регионални избори.

"Предполагам, че някъде до ноември или декември ще имаме първото правителство на АзГ в Германия", посочи Зигмунд.

Той направи препратка и към свое видеообръщеие в социалните мрежи, в което каза, че "се водят доста конструктивни, но същевременно сложни разговори".

По думите му в идните дни и седмици партията ще продължи да проучва с кого би могла да реализира в най-пълна степен политическите си виждания и да състави стабилно правителство на Саксония-Анхалт.

"Може да става дума за цяла парламентарна група или отделни депутати", заяви Зигмунд.

АзГ спечели вота в Саксония-Анхалт преди около две седмици с 43,8% от гласовете, което бе най-силният изборен резултат в историята на партията, но не стигна за самостоятелно управление.

Зигмунд бе в Нойбранденбург за заключителния предизборен митинг на АзГ преди утрешните избори в Мекленбург-Предна Померания.

Съпредседателите на партията Тино Крупала и Алис Вайдел също присъстваха на събитието заедно с Лайф-Ерик Холм, водещия кандидат на АзГ в Мекленбург-Предна Померания.

След като водеше в проучванията в североизточната провинция в продължение на месеци, противопоставящата се на имиграцията партия се надява да развие шеметния си успех от Саксония-Анхалт и да победи левоцентристкия премиер на провинцията Мануела Швезиг от Германската социалдемократическа партия, която успя да навакса изоставеното си в допитванията и дори да излезе на първо място с незначителна преднина.