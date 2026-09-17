Един човек загина, след като силни бури връхлетяха Източна Испания

Един човек загина, след като силни бури връхлетяха районите около Барселона и Валенсия по средиземноморското крайбрежие на Испания, причинявайки наводнения и проблеми с транспорта, предаде ДПА.

Мъж е бил отнесен с автомобила си, докато се е опитвал да премине през поток край Оливела, югозападно от Барселона, съобщиха от пожарната служба. Испанският вестник "Ла Вангуардия“ уточни, че жертвата е британски гражданин, живял в района.

Вчера в района паднаха до 80 литра дъжд на квадратен метър в рамките на няколко часа.

Още по-обилни валежи имаше и във Валенсия и околните райони, по на юг, където бяха регистрирани до 100 литра на квадратен метър.

Полети бяха отменени, а транспортните връзки бяха нарушени както във Валенсия, така и в Барселона. Пътища в североизточната част на Испания се превърнаха в буйни потоци, а някои мазета са се наводнили.

Силни пориви на вятъра със скорост до 100 километра в час изкорениха множество дървета, а футболен мач от най-високото ниво на професионалния футбол в страната беше отменен.

Днес имаше и съобщения за наводнени пътища в района на Мурсия.

Бурите връхлитат Испания почти две години след като регионът на Валенсия беше засегнат от едно от най-тежките наводнения в историята на страната през октомври 2024 г., при които загинаха поне 229 души, а щетите възлизаха на милиарди.

Испанската национална метеорологична агенция AEMET предупреди, че все по-топлите води на Средиземно море вследствие на климатичните промени може да доведат до по-чести екстремни валежи.