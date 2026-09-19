Турция отне лиценза на иранска банка на фона на натиска от САЩ

Турският банков регулатор BDDK отмени оперативния лиценз на клона на иранската банка "Меллат Банк" (Mellat Bank) в Истанбул, съобщи Ройтерс, като се позовава на решение, обнародвано в турския Държавен вестник днес.

Агенцията припомня, че решението за отмяната на лиценза е взето в условията на американското настояване към други държави да увеличат икономическия натиск спрямо Техеран.

В решението обаче натискът от страна на САЩ не е споменат. Като мотив е посочена клауза в банковия закон на Турция, която позволява лицензът да бъде отнет, ако се прецени, че продължаващата работа на банката представлява риск за правата на вложителите или за сигурността и стабилността на финансовата система.

По-рано този месец американското Министерство на финансите наложи санкции срещу малка турска инвестиционна банка и две подразделения.

Американското министерство също така съобщи, че Турция и Оман са решили да преустановят полетите до двете страни, извършвани от санкционираната иранска авиокомпания Mahan Air, след разговори помежду си за съобразяване с мерките на САЩ срещу Иран.