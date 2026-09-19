Турция отне лиценза на иранска банка на фона на натиска от САЩ

Турският банков регулатор BDDK отмени оперативния лиценз на клона на иранската банка "Меллат Банк" (Mellat Bank) в Истанбул, съобщи Ройтерс, като се позовава на решение, обнародвано в турския Държавен вестник днес.
Агенцията припомня, че решението за отмяната на лиценза е взето в условията на американското настояване към други държави да увеличат икономическия натиск спрямо Техеран.
В решението обаче натискът от страна на САЩ не е споменат. Като мотив е посочена клауза в банковия закон на Турция, която позволява лицензът да бъде отнет, ако се прецени, че продължаващата работа на банката представлява риск за правата на вложителите или за сигурността и стабилността на финансовата система.
По-рано този месец американското Министерство на финансите наложи санкции срещу малка турска инвестиционна банка и две подразделения.
Американското министерство също така съобщи, че Турция и Оман са решили да преустановят полетите до двете страни, извършвани от санкционираната иранска авиокомпания Mahan Air, след разговори помежду си за съобразяване с мерките на САЩ срещу Иран.
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3 коментара
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А в наше село, хем будали, хем зомбирани путьонофилици.
По същата причина, комшиите отнеха лиценза и на руските банки в Турция. Турците (макар и без особено желание) показаха, че са част от световната цивилизация, бореща се срещу ЗЛОТО! Оказа се, че турчолята не са балами... Знаят на къде да клатят феса!
Това е добра новина, но Иран води децентрализирана, асиметрична война, като използва подземни съоръжения за мобилни ракетни установки, евтини дронове и бързи лодки. Къде се произвеждат те?!