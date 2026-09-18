Путин прехвърли руските активи на "Нестле", "Ошан" и "Льороа Мерлен" на фирма

Руските активи на швейцарската мултинационална компания "Нестле" (Nestlé), френската търговска верига "Ошан" (Auchan) и бившата група "Льороа Мерлен" (Leroy Merlin), са прехвърлени на една и съща руска компания съгласно указ на президента Владимир Путин, публикуван днес, предаде Франс прес.
Според документа дяловете, притежавани от трите компании в Русия, се прехвърлят на руската фирма "Л.Е.В. Мениджмънт".
След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. и налагането на първоначалните икономически санкции от западните държави много мултинационални компании напуснаха Русия, докато други преустановиха дейността си или активите им бяха прехвърлени на руски фирми.
По-конкретно, президентският указ описва прехвърлянето на руските дялове на "Ошан". Що се отнася до веригата за стоки за дома и ремонта, собственост преди това на "Льороа Мерлен", указът обхваща прехвърлянето на руски активи, принадлежащи на групата "Сценари Холдинг".
През 2023 г. френската група "Адео" обяви, че прехвърля контрола върху "Льороа Мерлен" в Русия на "местното ръководство". През 2024 г. веригата беше ребрандирана като "Лемана Про" (Lemana Pro). И двете компании - "Ошан" и бившата "Льороа Мерлен", са собственост на френското семейство Мюлие и са популярни в Русия, където управляват десетки магазини в цялата страна.
Друга голяма верига от групата на Мюлие - търговецът на спортни стоки "Декатлон", преустанови дейността си в Русия още през март 2022 г. в началото на войната заради проблеми със снабдяването и логистиката, свързани с международните санкции.
Що се отнася до "Нестле", публикуваният указ уточнява прехвърлянето на активи, принадлежащи на немски и френски подразделения на компанията.
Руското дъщерно дружество на друг гигант в хранителната индустрия - "Данон", беше иззето от руската държава през 2023 г. и впоследствие препродадено на племенник на чеченския лидер Рамзан Кадиров.
Отговорът на Нестле
Междувременно швейцарският хранителен гигант "Нестле" (Nestlé) обяви, че предприема "всички необходими мерки", за да защити правата си в Русия и да да гарантира продължаване на дейността си, предаде Франс прес.
Компанията съобщи в кратко комюнике, че "взема под внимание руския президентски указ" относно активите си в страната и "прави оценка на ситуацията и възможните опции", предаде БТА.
"Нестле" се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си и да гарантира продължаване на бизнеса, в интерес на всички заинтересовани страни и по-специално на своите служители", съобщи днес швейцарската група.
След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и първите икономически санкции, наложени от Запада, много мултинационални компании напуснаха Русия, други преустановиха дейността си там или бяха прехвърлени на руски компании.
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