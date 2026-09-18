МВР: Фирми за мантинели са обслужвали Пеевски и Горанов

Лидерът на ДПС Делян Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, и двамата санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, са свързани с фирми за мантинели. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет.

Една от фирмите е заплатила 36 полета на Пеевски на обща стойност над 5 милиона евро, каза Демерджиев. Той не посочи името на фирмата.

Друга фирма за мантинели е свързана с бившия финансов министър Владислав Горанов. "Случайно той е отдал свой имот под наем на тази фирма за немалка сума", каза вътрешният министър.

Всички събрани доказателства ще бъдат предадени на прокуратурата. "Очаквам, че декларацията им (на прокуратурата - б.а.), че ще работят решително, да се превърнат в действия", каза Демерджиев.

"Ние не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди...Ние тук изнасяме факти. Справедливостта в едно цивилизионно общество се възстановява не от изпълнителната нласт, а от съдебната власт", каза премиерът Румен Радев.

Той напомни, че има много обществено-значими дела, за които прокуратурата мълчи, като "Барселонагейт", КТБ, "Булгартабак", "Хемусгейт", язовири, свлачища и т.н.

"Всичко това са измислици, измислици, измислици", каза Делян Пеевски пред журналисти в парламента. Той се закани, че ще сезира прокуратурата за думите на Демерджиев. Пеевски посочи, че полетите му са платени от него и семейството му.

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