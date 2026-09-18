МВР: Фирми за мантинели са обслужвали Пеевски и Горанов

Лидерът на ДПС Делян Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, и двамата санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, са свързани с фирми за мантинели. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет.
Една от фирмите е заплатила 36 полета на Пеевски на обща стойност над 5 милиона евро, каза Демерджиев. Той не посочи името на фирмата.
Друга фирма за мантинели е свързана с бившия финансов министър Владислав Горанов. "Случайно той е отдал свой имот под наем на тази фирма за немалка сума", каза вътрешният министър.
Всички събрани доказателства ще бъдат предадени на прокуратурата. "Очаквам, че декларацията им (на прокуратурата - б.а.), че ще работят решително, да се превърнат в действия", каза Демерджиев.
"Ние не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди...Ние тук изнасяме факти. Справедливостта в едно цивилизионно общество се възстановява не от изпълнителната нласт, а от съдебната власт", каза премиерът Румен Радев.
Той напомни, че има много обществено-значими дела, за които прокуратурата мълчи, като "Барселонагейт", КТБ, "Булгартабак", "Хемусгейт", язовири, свлачища и т.н.
"Всичко това са измислици, измислици, измислици", каза Делян Пеевски пред журналисти в парламента. Той се закани, че ще сезира прокуратурата за думите на Демерджиев. Пеевски посочи, че полетите му са платени от него и семейството му.
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14 коментара
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При монархията поне няма президентска институция и респективно избори за такава. А един монарх е много по-подготвен и загрижен за страна си.
Източване са парите от поръчките за мантинели , като част от тях са постъпвали в куха фирма , собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ. С тези пари са платени 36те полета на Пеевски
Жълтокафявата шарлатанска mediapool пак с фейк новина! ;)
След като законодателната власт се упълномощава чрез избори, изпълнителната по същество също, защо няма избори за съдебни корифеи? Великото народно събрание е една голяма спирачка, едни букаи и трябва се разкара. Парламентът трябва да е двукамарен и разни други институции пресичащи се с неговата дейност, да се разкарат. Патим от глупаво устроена структура на властта.
ТЕЦовете и мини М Изток също са люпилня на милионери .....................
"Той напомни, че има много обществено-значими дела, за които прокуратурата мълчи, като "Барселонагейт", КТБ, "Булгартабак", "Хемусгейт", язовири, свлачища и т.н." ------- Но по "Петрохан" няма проблеми. Там прокуратурата говори, говори, говори - и то все това, което трябва в подходящия момент.
Незабавно е отзован българския посланик в ОАЕ , замесен в далаверите с мантинелите и полетите на Пеевски за 5 млн. евро
Защо няма протести пред прокуратурата, откъдето идват всички злини. Тия гадове трябва да бъдат почупени. Всеки ден да не ги оставят да работят - мръсни, нагли корумпета работещи за мафията.
Справедливостта идва от съдебната власт. Но там са само бездарници в по-голямата си част , понеже нищо не могат да свършат, не работят по делата. По добре е да им намалят големите заплати от нищоправене , да ги понижат в длъжност, и се издигнат тези които ще работят и няма да жалят сили.
"Всички събрани доказателства ще бъдат предадени на прокуратурата." ------ Ето в това изречение е проблемът на съдебвата система в България, не в състава на ВСС. Защо? Защото законът в България не разрешава на никого да направи нищо повече. Трябва да предаде всичко на прокуратурата. И тя решава - ако иска ще разследва, ако иска няма да разследва. Без да дължи обяснения на никого. И никой нищо не може да съобщава без разрешение на прокуратурата. Ако иска ще разреши, ако иска няма да разреши, …
ако иска ще си спрята пресконференции. Така е по закон. А трябва да бъде другояче - МВР (в този случай) да проведе пълно разследване, да събере всички доказателства, да докаже вината на виновните, да информира медиите и чак след това да предаде сдъвкания материал на прокуратурата, която да хване за ушите провинилите се и да ги заведе в съда. Но не е така. И това не е случайно. Това е най-евтиния начин за контрол. Много скъпо ще излезе да купуваш и полицаи, и журналисти, и прокурори, и съдии. А така си напазаруваш няколко прокурори и един главен - и пей сърце. ----- ПП. Този проблем не е в Конституцията и разни сложни разсъждения. Създаден е чрез няколко члена в НПК и Закона за съдебната власт. Които могат много лесно да бъдат променени от Народното събрание. Ако иска.