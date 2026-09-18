Oтбранителната индустрия разкритикува провалените разследвания на взривове у нас

Сдружение "Българска отбранителна индустрия" (СБОИ), което обединява големите фирми и експерти в бранша, разкритикува властите за липсата на резултати в разследванията на десетки пожари и взривове във военни заводи и складове през последните години.

"България да не прави изключение сред европейските държави, които са обект на саботажи с нарастваща интензивност, инцидентите на наша територия се превръщат в постоянна тенденция. Това, което прави ситуацията особено тревожна, е липсата на каквито и да било резултати от разследванията на тези посегателства от 2011 г. насам", посочиха в своя позиция от сдружението.

От там припомнят, че въпреки че са идентифицирани някои от участниците в терористичните действия и им бяха повдигнати обвинения и издадени европейски заповеди за арест, няма видима решимост тези съдебни производства да бъдат доведени до край.

"Създава се впечатление за безнаказаност, което очевидно поощрява подобни действия", посочват от сдружението.

Вътрешният министър Иван Демерджиев от своя страна акцентира на спазването на правилата и разпореди проверка на всички заводи в страната, като се стигна до напрежение между него и бизнеса.

"Предприятията от отбранителната индустрия отлично разбират своите задължения и поддържат най-високи стандарти за сигурност в рамките на своите отговорности. Тези стандарти са определени в съответните законови и нормативни актове, приети от държавата".

От сдружението посочват обаче, че държавните органи, в чиито правомощия е гарантирането на обществения ред и сигурност, включително безопасната работа и сигурността на компаниите от отбранителния сектор, са длъжни не само да изискват стриктното спазване на закона, но и да обезпечават общата сигурност на национално и регионално ниво, особено по отношение на потенциални заплахи за сигурността, свързани с действия на чужди държави.

"Очевидна е необходимостта от по-тясно взаимодействие между компаниите и властите, всеки според своите отговорности, за да бъдат предотвратени подобни актове занапред".

"Крайно време е решаването на очевидните проблеми със сигурността на българската отбранителна индустрия, която има ключова роля за икономиката на страната и значим принос към брутния вътрешен продукт, да стане приоритет на властите. Не само правителството чрез своя Съвет по сигурността, но и Народното събрание трябва да направят задълбочен анализ на извършените атаки и посегателства, независимо от техните извършители, както и на причините за липсата на каквито и да било резултати от нито едно разследване досега".

От сдружението посочват още, че като пряко засегната страна, България трябва активно да се включи в общите усилия на ЕС и НАТО за противодействие на тези враждебни действия и за укрепване на сигурността на страната и нейните съюзници.

"Сдружението и неговите членове заявяват своята пълна готовност за незабавен диалог с всички компетентни институции – на експертно, оперативно и политическо ниво. Тази готовност е функционална, не декларативна - Сдружението разполага с експертизата на своите членове и е на разположение да я предостави чрез участие в съвместни консултации по мерки за сигурност и в работни групи, ако бъдат сформирани такива, както и в обсъждането на необходими законодателни промени и други мерки от значение за ефективността на институционалната реакция", посочват от сдружението.

В последните седмици в Европа бяха запалени най-малко седем военни завода, в това число и български. Публикации допускащи руска намеса имаше в западната преса, но българските разледвания се точат с години и практиката е да завършват в задънена улица.

Подобни инцидентни в складови обекти на "Емко" имаше през 2011г., 2022г., 2023г.

Един от случаите е в склада на "Емко" в Ловнидол.

Срещу собственика на "Емко" Емилиян Гебрев бе извършен през 2015 г. опит за покушение.

Години наред обаче прокуратурата демонстрираше незаинтересованост по тази тема.

Разследващите се задействаха едва след отравянето на Сергей Скрипал във Великобритания три години по-късно.

Чак през 2020 г. бяха повдигнати задочни обвинения на трима руски граждани - Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Егор Гордиенко.