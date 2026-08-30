Обещано-изпълнено: АПИ прекрати мегапоръчката за над 1 милиард евро

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) прекрати най-голямата обществена поръчка в сектора - за основен ремонт на пътища за над 1.1 млрд. евро. Това е станало с решение на инж. Александър Тодоров - председател на Управителния съвет на АПИ, показа проверка на Mediapool в регистъра на обществените поръчки.

Така регионалният министър арх. Иван Шишков изпълни обещанието, което даде в подкаста "Наяве с Mediapool".

Това беше една от най-спорните обществни поръчки в пътния сектор. Тя беше без аналог, защото за първи път в историята на АПИ беше обявена поръчка за основен ремонт на пътища, която залагаше на рамкови споразумения без никаква публичност и отчетност на това кой ще ремонтира дадена пътна отсечка.

Търгът дори шеговито беше наречен "ново начало" в пътното строителство от бранша. Поръчката беше обянена по време на служебното правителство на Димитър Главчев - дни преди парламентарните избори през есента на 2024 г. В началото на 2025 г. бяха отворени предложенията на кандидатите, сред които бяха всички големи без "ГБС Инфраструктурно строителство". Сред кандидатите имаше и "нова звезда" без опит като "Аква Конструкт Груп", което обаче не успя да изгрее.

След като близо година правителството на Росен Желязков държа на трупчета мегапоръчката, едва след като подаде оставка се разбърза да приключи търга и започна да отваря ценовите предложения на кандидатите. Времето обаче не стигна на тогавашния шеф на АПИ инж. Йордан Вълчев да финализира договорите. Не бяха отворени цените и по всички девет обособени позиции.

Куп нередности

Сега новото ръководство на пътната агенция е открило куп нередности, за които всички говореха и се възмущаваха, но търгът въпреки това беше пуснат след поправителен.

Общо шест аргумента посочва инж. Александър Тодоров за прекратяването на поръчката:

Неяснота относно доказването на професионален опит от участниците

Ограничително условие относно опита при изпълнението на съоръжения

Необосновано ограничение относно опита при изпълнение на съоръжения

Нарушение при определяне на правилата за необичайно благоприятни оферти

Непропорционални изисквания за оборот

Несъответствие между прогнозните стойности на обособените позиции и реалния обхват на дейностите

Всичките девет обособени позиции са определени с еднаква прогнозна стойност, независимо че са с различен километраж, различен технически обхват и различна сложност на дейностите. Това поражда съмнение относно начина на формиране на прогнозната стойност и икономическата обоснованост на отделните позиции.

Коригирането на прогнозните стойности ще наложи промяна на финансовите параметри на процедурата, което неминуемо ще повлияе върху решенията на потенциалните участници относно участие, обединяване, ресурсно обезпечаване и ценово предложение, посочва още в мотивите си за прекратяване шефът на пътната агенция.

Тъй като установените несъответствия налагат съществени промени в критериите за подбор, изискванията към участниците, начина на доказване на опита и биха довели до промяна на кръга на заинтересованите лица, инж. Александър Тодоров прекратява обществената поръчка. Към момента няма информация неговото решение да е обжалвано.

Какво предстои

Регионалният министър Иван Шишков нееднократно заяви, че ще се върне към законовото възлагане на обществени поръчки и изпълнение на строително-монтажните работи по пътищата. Това по думите му означава първо възлагане на проектирането на основните ремонти, а след това на тяхното изпълнение. При сложни обекти е възможно обществените поръчки да са на инженеринг, като това ще се преценява за всеки конкретен случай.

Пътната агенция обаче се бави с обявяването на обществените поръчки за текущ ремонт и пътно поддържане. Част от договорите с пътните фирми изтичат в края на 2027 г., а останалите през 2028 г. Обикновено около година и половина - две са нужни за избор на изпълнители по тези договори е показала практиката досега. Причината е, че по правило те почти винаги се обжалват.

Освен наближаващият срок на изтичане на договорите, по-големият проблем е изчерпаният финансов ресурс по част от тях. По време на служебното правителство на Андрей Гюров стана ясно, че от общо 33 договора за текущ ремонт и поддържане на пътищата "10 са в критично състояние", каза служебният регионален министър Николай Найденов през март. Това означава, че парите по тях са изчерпани и има само за почистването на снега по пътищата тази зима. Остатъкът по 10-те договора беше около 50 млн. евро през пролетта на 2026 г. В същото време за около година и половина - от пролетта на 2024 г. до края на 2025 г., бяха направени ремонти за над 2.2 милиарда евро, както се изразяваше бившия пътен шеф инж. Вълчев "никога не се е работило толкова много", както през този период.

Заради липсата на пари по договорите, Николай Найденов препоръча на наследника си арх. Шишков час по-скоро да бъдат пуснати новите обществени поръчки за пътно поддържане. Настоящият министър арх. Шишков призна в подкаста "Наяве с Mediapool" за проблема и обеща поръчките "скоро да бъдат обявени". Причината за забавянето им най-вероятно е спорът за колко години да са те - да се запази дсегашната практика от 4 години или срокът да се съкрати.

Другият нов момент е, че поставянето на мантинели също ще мине към договорите за текущ ремонт и поддържане, както беше преди време, каза арх. Шишков. Към момента няма действащи договори за поставяне на мантинели и това се прави с инхаус възлагане на държавната компания "Автомагистрали" от правителството на Румен Радев.