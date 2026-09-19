Особеният управител: "Лукойл" работи с минимална надценка, без да товари българина

Особеният управител на "Лукойл" Евгени Симеонов заяви, че компанията работи на минимална надценка и според него българският потребител не е натоварен с допълнителна цена заради печалбата на дружеството.
"Дружеството в момента е на положителен резултат, но ние не знаем как ще завърши годината", заяви той в събота пред БНТ.
Попитан може ли от евентуална печалба "Лукойл" да отдели, за да подпомогне българското население, Симеонов каза, че от печалбата ще бъде платен дължимия корпоративен данък.
"Но ако дадено предприятие, както е в случая - частно, започнем да намаляваме изкуствено цените и да продаваме по-евтино, това води до декапитализация на дружеството. И след няколко месеца това дружество няма да има достатъчно средства, за да закупува готов суров петрол. Така че е много опасно от приходите, които в момента формира "Лукойл", ние да заделяме пари за дотация на потребители", посочи той.
"Отстъпката вече е направена. Рафинерията и „Лукойл България“ работят на минимален марж“, каза Симеонов.
По думите му мерките на правителството срещу високите цени на горивата са разумни, а рафинерията разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и газьол, без това да застраши българския пазар, като очакванията му са скоро парламентът да вдигне забраната.
Според Симеонов причината цената на дизела да е висока днес в Европа и САЩ е спирането на износа от Русия след атаките с дронове срещу рафинериите. Това е и причината американският президент Доналд Тръмп да призове за спиране на ударите по енергийната инфраструктура.
Симеонов посочи и допълнителните разходи пред рафинерията. "Само преди 3 дни компанията е платила над 30 милиона за въглеродни емисии. Сред сериозните разходи той посочи и застраховките на корабите, които преминават през Черно море, заради риска да бъдат ударени от дронове".
По отношение на суровината Симеонов заяви, че "Лукойл Нефтохим Бургас" в момента използва над 52 типа нефт, доставян от различни точки на света – Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия.
"Буквално от целия свят в момента ние закупуваме суров петрол", заяви той.
Симеонов категорично отрече в България да влиза руски петрол и заяви, че като особен управител е гарант за това. "Нито е влизал, нито ще излиза", подчерта Симеонов.
Той каза още, че между българското правителство и собственика на "Лукойл" не е имало договорка за доставки на суров петрол. По думите му разговорите са били свързани с управлението и защитата на активите на компанията.
Симеонов увери, че между него и мениджърския екип на "Лукойл" няма конфликт. Според него служителите работят професионално, въпреки санкциите и трудностите при намирането на контрагенти и доставки.
Рафинерията, по думите му, работи нормално. Капитален ремонт е извършен през 2025 г., а следващият е планиран за 2028 г. Междувременно се извършват необходимите текущи ремонти и поддръжка.
"Последните 2-3 месеца повишихме преработката", каза още особеният управител на "Лукойл".
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11 коментара
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Рашките не те дерат, а те дерат прекупвачите по борсите, защото ние не купуваме нефта директно от Раша, заради санкциите. Ингилизите и американците удължиха срока , щото сме послушни и се пазарим главно с техни контрагенти.
Добре де, но нали трябваше да я продадат тази рафинерия?!
само, че купуват руския петрол на свръх висока цена и рашките отново ни дерат...
Имат най модерната рафинерия на Балканите, но не им харесва. Може би наистина трябва да останат без бензин и горива , първобитно общинен строй, натам най ги влече.
Закривай! Рафинерия не ни треба! Бензин и тунджа около нас - бол! И без тва ше минаваме на електрички!
Евгени с плъхо/образния поглед. Поредното малко и жалко човече назначено от зеления и вмирисан чорап!
Това и да го видя с очите си, няма да го повярвам. Абе, много лъжете бе, хората не са идиоти и всичко изпитват на гърба си.
Хайде, кажи, че направо раздавате бесплатно бензин, защото много обичате българите. Ние сме будали. Не само ви вярваме, но сме ви и благодарни!!!
Ще е прецедент Лукойл България да плати данък печалба, те нали все на загуба работеха. Дори бяха заявили доста безсрамно че продават основно на дъщерни дружества, т.е. печалбата остава в тия дъщерни дружества.