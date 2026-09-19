Особеният управител: "Лукойл" работи с минимална надценка, без да товари българина

Особеният управител на "Лукойл" Евгени Симеонов заяви, че компанията работи на минимална надценка и според него българският потребител не е натоварен с допълнителна цена заради печалбата на дружеството.

"Дружеството в момента е на положителен резултат, но ние не знаем как ще завърши годината", заяви той в събота пред БНТ.

Попитан може ли от евентуална печалба "Лукойл" да отдели, за да подпомогне българското население, Симеонов каза, че от печалбата ще бъде платен дължимия корпоративен данък.

"Но ако дадено предприятие, както е в случая - частно, започнем да намаляваме изкуствено цените и да продаваме по-евтино, това води до декапитализация на дружеството. И след няколко месеца това дружество няма да има достатъчно средства, за да закупува готов суров петрол. Така че е много опасно от приходите, които в момента формира "Лукойл", ние да заделяме пари за дотация на потребители", посочи той.

"Отстъпката вече е направена. Рафинерията и „Лукойл България“ работят на минимален марж“, каза Симеонов.

По думите му мерките на правителството срещу високите цени на горивата са разумни, а рафинерията разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и газьол, без това да застраши българския пазар, като очакванията му са скоро парламентът да вдигне забраната.

Според Симеонов причината цената на дизела да е висока днес в Европа и САЩ е спирането на износа от Русия след атаките с дронове срещу рафинериите. Това е и причината американският президент Доналд Тръмп да призове за спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

Симеонов посочи и допълнителните разходи пред рафинерията. "Само преди 3 дни компанията е платила над 30 милиона за въглеродни емисии. Сред сериозните разходи той посочи и застраховките на корабите, които преминават през Черно море, заради риска да бъдат ударени от дронове".

По отношение на суровината Симеонов заяви, че "Лукойл Нефтохим Бургас" в момента използва над 52 типа нефт, доставян от различни точки на света – Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия.

"Буквално от целия свят в момента ние закупуваме суров петрол", заяви той.

Симеонов категорично отрече в България да влиза руски петрол и заяви, че като особен управител е гарант за това. "Нито е влизал, нито ще излиза", подчерта Симеонов.

Той каза още, че между българското правителство и собственика на "Лукойл" не е имало договорка за доставки на суров петрол. По думите му разговорите са били свързани с управлението и защитата на активите на компанията.

Симеонов увери, че между него и мениджърския екип на "Лукойл" няма конфликт. Според него служителите работят професионално, въпреки санкциите и трудностите при намирането на контрагенти и доставки.

Рафинерията, по думите му, работи нормално. Капитален ремонт е извършен през 2025 г., а следващият е планиран за 2028 г. Междувременно се извършват необходимите текущи ремонти и поддръжка.

"Последните 2-3 месеца повишихме преработката", каза още особеният управител на "Лукойл".