Синът на Тръмп щял да върне парите за сватбата си, дадени от руски олигарх

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че синът му Доналд Тръмп-младши му е казал, че ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му през май тази година, предаде Ройтерс.
Конгресмени от Демократическата партия започнаха тази седмица разследване след информациите, че Умар Кремльов е дал стотици хиляди долари за тържеството.
Разследващият сайт ProPublica публикува информацията в понеделник. Сайтът посочи, че президентът на Международната боксова асоциация (ИБA) - наследник на световната федерация за аматьорски бокс (АИБА) е спонсорирал пищната сватба на Бахамите. Сайтът твърди, че само наемането на частния остров, където са се венчали Доналд и Бетина Андерсън, е струвало около 100 000 долара на нощ, а фойерверките – около 70 000 долара.
Тръмп каза пред представители на медиите, че когато е попитал сина си за информацията, той му е казал: "Не, връщам му парите, татко".
"Това беше съвсем скоро. Така че - аз чух, че му ги връща", добави президентът на САЩ, посочвайки, че когато информацията е излязла за първи път, той не е знаел кой е Кремльов.
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9 коментара
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Нещастни палячовци. Чакат руските олигарси да им правят сватбите. Нещастници!
Май вече съжалява, че е прибързал с женитбата.
Клоунът с деменция не знае и кой е Краснов
"Така че - аз чух, че му ги връща" А аз чух, че Тръмп не лъже само докато спи.
Може и да не е знаел кой е Кремльов, но със сигурност знае кой е Риболовлев, който хвана най-голямата риба на земята, самия Тръмп.
Въпросът, на който този нагъл глупак трябва да отговори, е: Защо и срещу какви услуги изобщо е приел тези пари? Дали ще ги върне е второстепенен въпрос.
Шареният лъже, че не знае кой е Кремльов! Щом ще връщат "нещо" значи са прекрасно информирани за това "нещо"?
Това ми прилича като на: "- А, бе, ти защо го вкара на жена ми?" Отговор: "- Добре, де, веднага ще го извадя"
Тия пари за дребно "ресто" на руският мошеник зад който стои Путлер. Ноември като дойдат демократите в Конгреса ще стане интересно. "Я да видим на тези листи какво пише под почерненото. Дайте ни оргиналните документи на Епстийн..."