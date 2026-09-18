Парламентарни избори в Русия, Путин ги определи като барометър за обществената подкрепа за войната в Украйна

Руснаците започнаха днес да гласуват на тридневни парламентарни избори, за които президентът Владимир Путин заяви, че ще покажат, че милиони хора подкрепят армията, която се сражава в Украйна, въпреки че на повечето антивоенни кандидати не беше позволено да се кандидатират за вота, обобщава Ройтерс.

Очаква се първите избори за Държавната дума, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., да потвърдят, че управляващата пропутинска партия "Единна Русия" ще запази доминиращата си позиция в строго контролираната политическа система на Русия.

Резултатът вероятно ще бъде изтъкнат от Кремъл като доказателство за широка обществена подкрепа за политиката на Путин и по-конкретно - за воденето от негова страна на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война, който вече е в петата си година, посочва Ройтерс.

"Вашият избор и вашата воля ще покажат още веднъж, че милиони хора стоят зад нашите войници, че сме единен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината ни, и че никой няма да успее да ни раздели или да ни сплаши“, заяви Путин в телевизионно обръщение преди гласуването.

Реклама по държавната телевизия, призоваваща хората да гласуват, показа руски военни командири през вековете, след което кадърът премина към войници, държащи националното знаме след победа в сражение в Украйна, с лозунга: "Техният глас е гласът на победата. Вашият глас е силата на Русия!".

В още един ход за повдигане на духа и подкрепата за продължаване на войната до победа бяха показани частици от мощите от ръката на средновековен руски княз, спечелил прочута победа над монголите.

Повечето антивоенни кандидати бяха изключени от избирателните листи още преди да започне гласуването в 11-те часови зони на Русия, след като Конституционният съд постанови миналия месец, че либералната партия "Яблоко", която се застъпва за прекратяване на огъня в Украйна, е нарушила изборните правила - нещо, което тя отрече.

Някои кандидати от "Яблоко", която традиционно получава едноцифрена подкрепа в социологическите проучвания, все пак ще се кандидатират в едномандатни избирателни райони, от които се попълват половината от 450-те места в долната камара на руския парламент.

В навечерието на гласуването Лев Шлосберг, висш функционер в партията "Яблоко", беше осъден на 11 години затвор за коментари относно войната. Заместник-председателят ѝ Максим Круглов беше осъден на седем години затвор по подобни обвинения през юни.

Дискредитирането на армията или разпространяването на това, което властите смятат за фалшиви новини за нея, се наказват с дълги срокове на лишаване от свобода.

Някои социологически проучвания показват, че обществената подкрепа за мирни преговори е нараснала до над 60 процента, а Кремъл многократно е заявявал, че е готов да възобнови такива преговори.

Въпреки това оттам ясно дадоха да се разбере, че докато руските войски настъпват, за да поемат контрол над останалата част от Донецката област в Източна Украйна, всяко споразумение трябва да осигури на Русия пълен контрол над цялата тази територия и че Русия иска само дългосрочно споразумение, а не прекратяване на огъня.

Гласуването се провежда в момент, когато проучванията на общественото мнение показват, че някои руснаци са станали по-загрижени за това как конфликтът засяга живота им.

Икономиката също изпитва трудности и се очаква властите да използват гласуването, за да преценят степента на "умората на обществото от войната", тъй като недостигът на гориво, причинен от украински удари с дронове по нефтопреработвателни обекти, разтърсва някои части на страната, а предприятията са изправени пред атаки с дронове срещу складовете си, високите лихвени

проценти, недостига на работна ръка и западните санкции.

Кремъл заявява, че националното единство е от жизненоважно значение поради, както твърди, все по-опасните опити на украинските разузнавателни служби и други врагове да разпалят безредици в Русия.

Очаква се първите и частични резултати от вота да започнат да излизат в неделя в 21:00 ч. българско време, а почти окончателните резултати да бъдат обявени в понеделник.

Руските парламентарни избори представляват "едни фиктивни избори, които ще породят фалшив парламент", който не бива да бъде признат от международната общност, казаха група руски опозиционери към Съвета на Европа, посочва Франс прес.

"Новата Държавна дума не трябва да бъде призната нито като демократично избрана, нито като легитимен представител на руския народ", призова днес в свое изявление Платформата за диалог с руските демократични сили към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), създадена през октомври 2025 г.

Европейският съюз, чрез своя говорител, осъди днес атмосферата на "систематична и институционализирана репресия", в която се произвеждат парламентарните избори в Русия на фона на войната в Украйна.

"Начинът, по който са организирани изборите за Държавната дума, подчертава продължаващото и засилващо се подкопаване на демокрацията в Русия. Руските власти продължиха да засилват систематичната и институционализирана репресия, за да изключат всяка демократична опозиционна сила", заяви пред медиите говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд.

Произвежданите от Русия "избори" във временно окупираните територии на Украйна са незаконни и не създават каквато и да е правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху украинска територия, посочва в изявление украинското външно министерство във връзка "изборите" за Държавната дума на Руската федерация, предаде Укринформ.

"На 18–20 септември Русия ще произведе така наречените "избори" за Държавната дума на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна. Това е фарс, инсцениран от окупационната държава, който няма нищо общо с демократичните избори и не създава никаква правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху която и да е част от територията на Украйна“, се казва в изявлението.