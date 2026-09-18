Сърбия изгони италиански журналист без обяснения

Сръбските власти са издали заповед за експулсирането на италианския журналист и правозащитник Масимо Морати, който от години работи за италианската организация Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), партньор на Mediapool.

Морати е журналист и старши изследовател към OBCT, а международни журналистически организации призоваха сръбските власти незабавно да отменят заповедта и да му позволят да остане в страната със семейството си и да продължи професионалната си дейност.

На 4 септември сръбските власти са отказали на Морати разрешение за временно пребиваване с мотива, че представлява "неприемлив риск за сигурността на страната". Решението обаче остава не напълно мотивирано, доколкото властите не казват с какво един правозащитник е заплаха за сигурността на Сърбия.

На Морати е разпоредено да напусне Сърбия в рамките на 15 дни, като му е наложена и едногодишна забрана за влизане в страната. Властите не са предоставили допълнителна информация за основанията за решението.

Морати е италиански гражданин и правозащитник, който повече от 20 години работи в Западните Балкани. От 2022 г. живее постоянно в Сърбия, след като се премества в Белград заради професионалния ангажимент на своята партньорка в страната.

От 2005 г. Морати работи като кореспондент на OBCT, първоначално в Сараево, а по-късно в Белград.

Между 2011 и 2018 г. работи в Сърбия по редица проекти на ЕС, свързани с подпомагане на разселени хора, бежанци и потенциални кандидати за убежище. След това се премества в Лондон, където става заместник-директор на европейския регионален офис на Amnesty International.

След завръщането си в Белград със семейството си Морати се присъединява към екипа на Media Freedom Rapid Response (MFRR), където работи по инициативи за защита на свободата на медиите в Западните Балкани.

В края на януари Морати и семейството му подават заявление за временно пребиваване пред сръбските власти. През май неговата партньорка получава разрешение за временно пребиваване.

През юни Морати е призован на официална среща със сръбската Агенция за сигурност и разузнаване (BIA), където е разпитван за настоящата и предишната си професионална дейност в страната.

На 3 септември партньорката му е потърсена по телефона от полицията и е уведомена, че на следващия ден Морати трябва да се яви в службата за чужденци. Там той получава заповедта за експулсиране.

С помощта на адвоката си на 10 септември Морати обжалва решението. Впоследствие той е поискал от Административния съд да спре изпълнението на заповедта, като е посочил и принудителната раздяла на семейството, която експулсирането би причинило.

През последните години са регистрирани случаи на физическо насилие срещу журналисти в Сърбия, както и нарастващ натиск върху независимите медии.

През март 2026 г. MFRR и платформата на Съвета на Европа за безопасността на журналистите проведоха мисия в Сърбия, посветена на свободата и безопасността на журналистите. Морати участва в нея като представител на OBCT. Докладът от мисията беше публикуван през юли 2026 г.

Медийните организациите, които подкрепят Морати, твърдят, че участието му в този доклад води и до експулсирането.

Позицията в подкрепа на Морати е подписана от Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Европейската федерация на журналистите (EFJ), "Репортери без граници" (RSF), Balkan Free Media Initiative (BFMI), International Press Institute (IPI), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Free Press Unlimited, ARTICLE 19 Europe, Index on Censorship и International Federation of Journalists (IFJ).