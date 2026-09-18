Япония предвижда наказания за клиентите на проститутки

Япония прави първа стъпка към въвеждане на наказателна отговорност за клиентите на проститутки, след като група експерти предложи преразглеждане на закон, приет преди 70 години и често критикуван, че наказва единствено жените, предаде Франс прес.

В момента проституиращите лица рискуват глоби или затвор за опитите си да привличат клиенти, но японският закон не засяга техните клиенти, което е изключение сред развитите държави. Юридическа комисия препоръча клиентите също да бъдат санкционирани за търсене на сексуални услуги, както на улицата, така и онлайн.

Според окончателния доклад на комисията, който ще служи като основа за законодателна реформа, действия като договаряне на платени сексуални отношения на публично място или "търсене" на проститутки на улицата трябва да станат наказуеми.

За 25-годишната Нао (името е псевдоним, бел. АФП) тази промяна е закъсняла. Жертва на насилие от майка си, тя избягала на 14 години и живеела под мост. За да "оцелява ден за ден", се обърнала към уличната проституция.

"Сутрин мъже, често на средна възраст, на път за работа, ме заговаряха и питаха дали 5000 йени (28 евро по текущия курс) ще са достатъчни", разказва тя.

Днес Нао е активистка в групата "Тока" ("Светлина").

"Тогава имах нужда да вярвам, че нещо придава стойност на живота ми. Но днес знам, че бях жертва на сексуална експлоатация", казва тя.

Приетият през 1956 г. закон против проституцията се основавал на идеята, че проституиращите представляват "зло", като съблазняват женени мъже, отбелязва наскоро феминистката адвокатка Юкико Цунода.

Някои активисти настояваха за приемане на "нордическия модел", който наказва единствено купувачите на сексуални услуги, както в Швеция, Норвегия или Франция. Но комисията не стигна дотам. Тя не предложи пълно премахване на наказанията за проституиращите лица. Според доклада някои влизали "доброволно" в дейността, а тяхното търсене на клиенти нарушава обществения ред.

За 37-годишната Риса, друга членка на "Тока", запазването на санкции срещу проституиращите рискува да ги възпрепятства да съобщават за насилието, на което са подложени, от страх да не бъдат третирани като престъпници. Тя оспорва и идеята за свободен избор, подчертавайки, че бедност, травми или увреждания често влияят върху житейските пътища.

"Чудя се колко хора биха избрали този живот, ако имаха достъп до обучение, работа или психологическа помощ", казва тя.

Специалистите са разделени относно ефективността на наказателните мерки срещу клиентите. Според криминолога Роналд Уайцър те рискуват да изтласкат проституцията към по-слабо наблюдавани зони или затворени пространства.