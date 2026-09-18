Канцлерът Мерц се готви за лоши новини, а крайнодясната "Алтернатива за Германия" за нови изборни победи

Германският канцлер Фридрих Мерц е изправен пред поредно унизително поражение на изборите в неделя, когато избирателите от две източни провинции ще отидат до урните – две седмици след като крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) постигна убедителна победа в Саксония-Анхалт.

Изборите в Берлин и Мекленбург - Предна Померания са последните в една богата на събития година с пет вота в германски провинции, които разкриха ширещото се недоволство на обществото от коалиционното правителство на Мерц и предизвикаха сериозни спекулации дали канцлерът няма да бъде принуден да подаде оставка.

Поражението на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц по-рано този месец в провинция Саксония-Анхалт, където AзГ спечели почти 44 процента от гласовете, докато ХДС се срина до 17 процента, засили слуховете в редиците на консерваторите за рядка по рода си "смяна на канцлера", като същевременно превърна във водещо заглавие по целия свят възхода на крайната десница в Германия.

Още едно унижение за ХДС може да последва в неделя в североизточната провинция Мекленбург - Предна Померания.

Последните проучвания сочат, че партията ще получи около 7 процента, което е опасно близо до 5-процентния праг, необходим за спечелване на места в парламента. Ако прогнозата се потвърди, това ще бъде най-лошият резултат на ХДС в която и да е от 16-те федерални провинции на Германия или на национално ниво от Втората световна война насам.

Изпадането от парламента на Мекленбург - Предна Померания – макар и да не е провинция, в която ХДС традиционно се представя добре – би представлявало кошмарен сценарий за ХДС и би поставило Мерц под огромен натиск.

Мерц обаче направи всичко възможно, за да предотврати спекулациите относно бъдещето си, като след изборите в Саксония-Анхалт заяви: "Да се откажа не е вариант за мен".

В сряда той получи подкрепа от премиерите на осемте провинции, ръководени от ХДС, които призоваха за стабилност и заявиха, че ще работят "заедно с канцлера", за да помогнат за решаването на проблемите на хората.

Подобно на Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания е слабо населена източна провинция, която се опитва да се справи с последиците от обединението на Германия през 1990 г., които предизвикаха недоволство и улесниха възхода на популистката партия АзГ.

Водейки в социологическите проучвания от месеци, антиимиграционната партия се надява да се възползва от инерцията си от Саксония-Анхалт, за да отблъсне впечатляващото завръщане на лявоцентристите, водени от настоящия премиер на провинцията Мануела Швезиг от Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Швезиг се позиционира като единствения кандидат, който реално е способен да спре крайната десница, наричайки себе си "Жената срещу синьото" ("die Frau gegen Blau") като препратка към партийните цветове на AзГ.

Дистанцирайки се от националните структури на ГСДП – по-малкия партньор в непопулярната федерална коалиция на Мерц – тя успя да намали разликата с АзГ до едва два процентни пункта в последните анкети, не на последно място благодарение на високия си личен рейтинг на одобрение.

Швезиг, която управлява Мекленбург - Предна Померания от 2017 г., обеща да предотврати втора победа на крайната десница в рамките на две седмици, като подчерта, че "има значение дали втора провинция ще премине в ръцете на AзГ или не".

Под нейното ръководство грижите за деца в предучилищна възраст станаха безплатни в Мекленбург - Предна Померания, а според официални данни през последните пет години провинцията отбеляза по-голям икономически растеж в сравнение с цялата страна, въпреки че в този селскостопански регион липсва тежка промишленост.

Въпреки това съществуващата коалиция на Швезиг с партия "Левите" - наследник на социалистическата партия, управлявала бившата Източна Германия - е изправена пред трудна задача за осигуряване на мнозинство от местата в провинциалния парламент в Шверин.

Ако не успее да го направи, Швезиг може да се наложи да разчита на "Зелените" да преминат 5-процентния праг, за да сформира трипартийна коалиция с "Левите".

Междувременно в Берлин партията на Мерц се намира в тристранна надпревара с АзГ и "Левите" след предизборна кампания, белязана от два скандала за управляващата коалиция между ХДС и ГСДП.

Настоящият кмет от ХДС Кай Вегнер беше принуден да се откаже от опитите си за преизбиране, след като се озова в центъра на продължителен скандал относно тенис мач, в който участва през януари, докато големи части от града преживяха прекъсване на електрозахранването при минусови температури.

Неговият приемник като водещ кандидат на партията, министърът на финансите на провинцията Щефан Еверс, успя да запази шансовете на ХДС, въпреки късното си включване в надпреварата. Според проучванията партията събира около 20 процента от гласовете, малко зад "Левите" и малко пред АзГ.

Точно както в Мекленбург-Предна Померания, най-вероятният сценарий след гласуването в неделя изглежда да е тристранна коалиция между "Левите", ГСДП и "Зелените".

Последната седмица от предизборната кампания обаче донесе политическа сензация, когато се появи новината, че водещият кандидат на ГСДП Щефен Крах е обект на разследване за предполагаема корупция.

Въпреки че домът и офисите му бяха претърсени, Крах отрече да е извършил каквито и да било нарушения и се ангажира да остане в надпреварата, като подчерта, че "няма какво да крие".

Каквито и да са резултатите от изборите за двата провинциални парламента, на национално ниво ясната тенденция вероятно ще бъде продължаващият възход на АзГ в ущърб на дясноцентристкия ХДС.

Още едно голямо поражение за ХДС би могло да повдигне допълнителни въпроси относно прословутата "защитна стена" срещу сътрудничество с крайната десница – както и нови съмнения дали Мерц е подходящият човек да ръководи страната до следващите общонационални избори през 2029 г.

По БТА