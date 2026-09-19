Руският президент Владимир Путин заяви, че Украйна умишлено възпрепятства преговорите за прекратяване на започналата преди четири и половина години война, и обвини Киев, че се меси в руските парламентарни избори, предаде Ройтерс.
В изказване в рамките на заседание на Военнопромишлената комисия на Русия стопанинът на Кремъл добави, че основният елемент, на който Москва ще разчита в областта на отбраната, остава и занапред "ядрената триада", но по думите му е необходимо страната му да укрепи и противоракетната си отбрана.
В изявлението си, което бе разпространено от руските агенции, Путин обвини Украйна, че "отдавна се е изродила в диктатура", визирайки това, че там не са произвеждани избори, въпреки че мандатът на президентът Володимир Зеленски отдавна е изтекъл.
"Както е известно, украинското ръководство изобщо не бърза да произвежда избори, а в същото време се опитва да ни се меси", посочва Путин, без да приведе доказателства.
Зеленски и други украински официални представители казват, че в условията на извънредно положение не могат да бъдат произведени избори. То бе обявено след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и е в сила и до днес. Киев окачестви гласуването в Русия като "псевдоизбори" с предизвестен резултат.
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19 коментара
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Палячо на Путлер, побързай да си похарчих рублите, защото доларът се засилва и руската валута не става и за тоалетна хартия.
Нaшитe peдaкции нe мoгaт ли дa нaмepят cнимки нa глaвнитe pуcки вoeннoпpecтъпници, нa кoитo, ocвeн нa cвeтци, oceнявaщи ни c "бoжecтвeнoтo" cи мaнoвeниe, дa мязaт и нa идиoти, кaквитo ca в дeйcтвитeлнocт? Кaктo oбикнoвeнo пуcкaт зa нaшитe cтpaтeгичecки cъюзници и зaдължитeлнo нa Тpъмп? Яcнo e, чe тexнитe „изкуcтвeни интeлeкти“ ce гpижaт зa пpoчиcтвaнe нa мpeжaтa oт тaкивa (кaктo и нa учeбницитe ни), нo c ecтecтвeн вce нeщo щe ce нaмepи - пoнe зa „eвpoaтлaнтичecки“ acopтимeнт.
Избори в Русия? Няма такова животно. Когато на вратата ви почукват с цевта на калашник и ви приканват "любезно" да гласувате за путинските канддати, това не може да се характеризира като избори. Чистачи в кремъл казват, че видели духа на Сталин да се разхожда по кородрите и да умира от смях, че някой се опитва да му отнеме палмата на първенството за терор на диктатурата. Руският диктатор си остава един прост кагебист без фантазия. Той си живее в измисления сват, където дори Чебурашка е забранена.
Какво се е разциврил блатния бункерфюрер като че ли има някаква алтернатива на изборите в руската кочина? Последната е раково образувание на планетата, което трябва да бъде унищожено и изрязано веднъж завинаги.
Русия е най-голяма по територия държава на света, и се управялва от достойни хора , а не от примтитивни безлични помиари. Когато изруди я нападат , тя се отбранява и ги унищшожава, след като се налага.
Така е F16, в Украйна е тоталитаризъм, затова президента има право на само два мандата, а в Русия е демокрация и Путин има право на мандати докато е жив.
Какво беше казал Джугашвили; "Не е важно кой и как гласува. Важно е кой брои гласовете"! Това е методът и още се оплаква... Май страхът вече е патологичен!
Путин не само мрази демокрацията, той не я разбира, не знае, че ако Зеленски бъде заменен от друг президент, украинците ще продължат съпротивата. Така е при демокрацията, незаменим е само народът, и него Путин няма как с друг народ да го замени.