Тръмп: САЩ и Дания се споразумяха за Гренландия

САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което позволява на Вашингтон да установи значително военно присъствие на арктическия остров - полуавтономна датска територия, като същевременно забранят на противниците си да изграждат свои бази на острова, заяви снощи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Той написа в публикация в социалната си мрежа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически важни инвестиции на острова без одобрението на Вашингтон и че споразумението е безсрочно.
"По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще имат пълната възможност да правят необходимото в Гренландия, за да осигурят и защитят сигурността както на Гренландия, така и на Съединените американски щати", обяви Тръмп.
Преди това Ройтерс съобщи ексклузивно, че САЩ и Гренландия са близо до сделка, която ще доведе до засилено военно присъствие на САЩ, но няма да се стигне до реализирането на отдавнашната мечта на Тръмп да присъедини острова към Съединените щати.
Обявеното от Тръмп снощи показва, че той все пак е доволен от резултата на преговорите и че може да не поднови териториалните си претенции, поне в близко бъдеще, посочва Ройтерс.
Президентът републиканец заяви, без да навлиза в подробности, че САЩ скоро ще разгърнат мащабно военно присъствие на острова, където вече се намира база на Космическите сили на САЩ - в северозападния край на Гренландия. "Това е сбъдната мечта за Съединените американски щати“, написа Тръмп.
Канцеларията на датската министър-председателка Мете Фредериксен обяви снощи, че споразумението ще укрепи сигурността в Северния Атлантик и в Арктика.
САЩ вече разполагат с почти пълни права за прелитане и разполагане на бази в Гренландия въз основа на договор от 1951 г., припомня Ройтерс. От друга страна, жителите на острова се стремят към независимост и реагират остро на опитите на САЩ да наложат хегемонията си.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва "трайно и напълно“ опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с острова.
"Гренландия завинаги ще бъде част от зоната за стратегическа отбрана на Северна Америка, като се изключва присъствието на какъвто и да е противник на нейна територия и в околния район“, отбеляза той.
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12 коментара
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Да, затова сред мигрантите в ЕС вече освен дежурните бежанци има и високообразовани граждани на САЩ, щото ЕС е зле. Сигурно Тръмп го е казал, значи трябва да е вярно.
Засега единственият победен е Европейският съюз.
Ox, oщe eднa вoйнa пpeдoтвpaти Тpъмп. Някoи миcиpки нacтъpвeнo кaнexa инocтpaнни oбoзpeвaтeли, зa дa ги пpитecнявaт, чe тoзи път вoйнaтa нямa дa им ce paзминe. Щe тpябвa нeщo дpугo дa им измиcлят дa cи чecaт нa eзицитe или къдeтo пpeдпoчитaт.
Това е изказване на кретена оранжев и клакьорите мишки около него. Какво е в действителност не е ясно.Нека да чуем па въпроса и Дания,както и на парламента на Гренландия и премиера Йенс-Фредерик Нилсен. Чак след това ще се разбере каква е истината и какво е положението. Но да се вярва на оранжевия психясъл клоун е все едно да вярваш на бункерната мишка путин.
Тоя изкудкудякал дърт пръч трябва да пуква вече!
Абе, важното да се обяви за победител и да се изчетка колко много е направил за Америка. Иначе, в този договор няма абсолютно нищо ново!
Все едно досега е нямало споразумение, но ето че тов. трамп пак изобрети топлата вода. Проблемът не е толкова че тов. трамп гори от желание да се споразумява за всякакви неща, за които има действащи договори от десетилетия, а че не зачита дори тия,"нови и много по-хубави от предишните", които лично е подписал. За късмет грандиозния провал на малоумното "сво" на тов. трамп в Иран прави крайно невероятна възможността да опита нещо още по-идиотско в Гренландия.
Военните разходи са подкрепа за американския бизнес: разработките и военните изследвания се заплащат директно от държавата, а това им дава предимството да притежават най-модерната и високотехнологична армия.
Американските военни бази по света се смятат за дългосрочна инвестиция в националната сигурност и икономическото надмощие. Това укрепва доминацията на щатския долар, което позволява на САЩ да взема евтини заеми и да налага ефективни икономически санкции. Военният чадър им дава огромно влияние при сключването на международни договори. Приемащите страни споделят разходите, което превръща американската армия в платена и с международен престиж. САЩ плитежават глобално информационно превъзходство, заради радарните си системи и съоръженията за електронно наблюдение.