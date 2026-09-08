Тръмп постави знамето на САЩ върху Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува изображение на географска карта в социалната си мрежа "Трут Соушъл", на която САЩ, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са покрити с американското знаме, а цялата суша e обозначена като "Съединени американски щати". Изображението не е придружено от никакво обяснение.
След това Исландия извика посланика на САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната национална телевизия RUV.
Министърът на външните работи на Исландия Торгердур Катрин Гунарсдотир извика Били Лонг, посланика на САЩ в Исландия, който официално пое поста едва миналия месец, съобщи RUV.
"Беше ясно изразена позицията, че тази публикация е напълно неуместна", заявиха от външното министерство пред RUV.
Държавният департамент на САЩ, американските посолства в Копенхаген и Рейкявик, както и американското консулство в Нуук не отговориха веднага на запитването за коментар. Исландското външно министерство също не коментира случая.
Твърденията на Тръмп през последните години, че САЩ трябва да придобият Гренландия - полуавтономна датска територия - предизвикаха напрежение между Вашингтон и Копенхаген - и двете страни са учредители на НАТО - както и в по-широк мащаб в цяла Европа.
Миналия месец Исландия гласува против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз на референдум, на фона на който се открояваха плановете на Тръмп за Гренландия.
Някои привърженици на започването на преговори посочиха опасенията относно надеждността на САЩ като причина да се обмисли сближаване с ЕС, макар че според анализатори в крайна сметка резултатът е бил повлиян най-вече от вътрешни икономически проблеми.
Публикацията на Тръмп дойде часове след като Европейската комисия обяви инвестиция от 200 милиона евро в Гренландия по време на посещението на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.
В интервю за датската новинарска агенция "Рицау" в Нуук, министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, заяви, че посланието на правителството и народа на Гренландия е било последователно.
"Правителството и народът на Гренландия многократно са заявявали, че не искат да бъдат американци", каза Фредериксен. "Надявам се, че никой не се съмнява в това - нито в САЩ, нито в останалата част от света", подчерта тя.
Тръмп вече преименува Мексиканския залив, езерото Онтарио, най-високия връх в САЩ, а неотдавна заяви намерение за смяна на името на щата Ню Мексико и други географски обекти.
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14 коментара
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Кухите исландци може да ловят риба в залива Хъдсън. Като нямат мозък за Европа.
След като преди две седмици Канада се оттегли от преговорите и показа Голям среден пръст на Дядо, вчера Карни с приятелска усмивка го потупа по рамото... На наложените от Дядо 50% мита върху стикове за голф, мебели, мед, вино и т.н + забрана на продажба в САЩ на Bombardier - Канада въведе реципрочни мита от 50% на същата стойност, $20 млрд.... Вече и Крис Райт, фин. мин, усеща Величието на Америка - дизелът е на рекордните $5.85/галон, в Калифорния минава $7/галон... Пред CNN Райт: "Украйна …
носи вина, защото бомбардира руски рафинерии, руснаците вече внасят и пазарът се свива"...
И, "извън темата" - нашенските москали, които рязко обикнаха Дядо, вярват ли на Райт, че московията "прелива" от горива?...
Уж не иска емигранти а пък ще ги прибира наред.
В книгата си "Буря преди затишието", американският геополитически анализатор Джордж Фридман говори за глобалната властова криза на САЩ и какво се изменя в нея. Очевидно е, че ролята на страната се променя не само заради дълга й, но и заради липсата на подкрепа от страна на досегашните партньори.
Пъзльо! Не са му стигнали топки да включи Китай.
Скромен. Към Южна Америка няма претенции.
Ку-кууу-ку . Когато обаче попаднеш в блатото на нерешими военни и икономически проблеми, започваш да отвличаш вниманието. Та и с Донето така.
Обаче аз го обичам... Като гледам кой управлява САЩ, се чувствам много по-комфортно в ментално отношение...
Психиатричните болести се обостряват през есента и пролетта и това е нормално! Само дето, есенният сезон за Шарения започне малко по-рано, като се има в предвид, че до 3-ти ноември остана много малко...
Това е Земната карта . На галактическата, Марс и Луната също са щатска собственост...........