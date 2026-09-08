Тръмп постави знамето на САЩ върху Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публикува изображение на географска карта в социалната си мрежа "Трут Соушъл", на която САЩ, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са покрити с американското знаме, а цялата суша e обозначена като "Съединени американски щати". Изображението не е придружено от никакво обяснение.

След това Исландия извика посланика на САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната национална телевизия RUV.

Министърът на външните работи на Исландия Торгердур Катрин Гунарсдотир извика Били Лонг, посланика на САЩ в Исландия, който официално пое поста едва миналия месец, съобщи RUV.

"Беше ясно изразена позицията, че тази публикация е напълно неуместна", заявиха от външното министерство пред RUV.

Държавният департамент на САЩ, американските посолства в Копенхаген и Рейкявик, както и американското консулство в Нуук не отговориха веднага на запитването за коментар. Исландското външно министерство също не коментира случая.

Твърденията на Тръмп през последните години, че САЩ трябва да придобият Гренландия - полуавтономна датска територия - предизвикаха напрежение между Вашингтон и Копенхаген - и двете страни са учредители на НАТО - както и в по-широк мащаб в цяла Европа.

Миналия месец Исландия гласува против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз на референдум, на фона на който се открояваха плановете на Тръмп за Гренландия.

Някои привърженици на започването на преговори посочиха опасенията относно надеждността на САЩ като причина да се обмисли сближаване с ЕС, макар че според анализатори в крайна сметка резултатът е бил повлиян най-вече от вътрешни икономически проблеми.

Публикацията на Тръмп дойде часове след като Европейската комисия обяви инвестиция от 200 милиона евро в Гренландия по време на посещението на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

В интервю за датската новинарска агенция "Рицау" в Нуук, министър-председателката на Дания Мете ⁠Фредериксен, заяви, че посланието на правителството и народа на Гренландия е било последователно.

"Правителството и народът на Гренландия многократно са заявявали, че не искат да бъдат американци", каза Фредериксен. "Надявам се, че никой не се съмнява в това - нито в САЩ, нито в останалата част от света", подчерта тя.

Тръмп вече преименува Мексиканския залив, езерото Онтарио, най-високия връх в САЩ, а неотдавна заяви намерение за смяна на името на щата Ню Мексико и други географски обекти.