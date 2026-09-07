Тръмп предлага щата Ню Мексико да се казва Нова Америка

След езеро, проток и залив Доналд Тръмп предложи да бъде преименуван и американски щат, а именно Ню Мексико да стане "Нова Америка" – ход, който до голяма степен се възприема като опит за отклоняване на вниманието от непопулярни теми, съобщи Франс прес.

"Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико (...) на НОВА АМЕРИКА", написа републиканският президент в социалната си мрежа Трут соушъл.

"Това е толкова по-престижно и по-красиво за жителите на този щат, който има невероятен потенциал. Уау, обожавам го!!!“, допълни той.

Предложението му, което незабавно беше отхвърлено от губернаторката на щата, идва няколко дни след като Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио (в североизточната част на САЩ) на езеро "Америка“ на фона на търговската война със съседна Канада.

Белият дом препубликува изображение от профила на Доналд Тръмп в Трут соушъл, на което частта "Мексико“ от името на щата е зачертана и заменена с "Америка“.

Според американски медии идеята произхождала от интернет шега.

Губернаторката на Ню Мексико, демократката Мишел Гришам заяви пред телевизия "Фокс нюз“, че името "не подлежи на обсъждане; то е наше от много преди създаването на САЩ“.

Тя добави, че президентът се опитва да „отклони вниманието на американците“ от проблеми като рязкото поскъпване на бензина.

Миналата седмица Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "проток Тръмп“.

През януари 2025 г., в самото начало на втория си мандат, той едностранно преименува и Мексиканския залив на "Американски залив“ – решение, оспорено от Мексико.

Канада също отхвърли инициативата за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата между двете страни.

Тази обсебеност на президента от имената се възприема от наблюдатели и критици като опит за отклоняване на вниманието. Рейтингът на Доналд Тръмп е на най-ниското си ниво, а неговата политическа формация – Републиканската партия – се опасява от тежко поражение през ноември на изборите, които ще определят контрола над Конгреса, в който досега имаше консервативно мнозинство, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.