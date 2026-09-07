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Пратениците на Тръмп са представили нови, "по-ефективни" предложения за край на войната

24 коментара
Зеленски и американските пратеници в Киев, сн. ЕПА/БГНЕС
Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които посетиха Москва и Киев, са представили нови, "по-ефективни" предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство, цитирано от Франс прес.
 
Президентът Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната  ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
 

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Украинският президент обаче продължи да настоява, че териториалният въпрос, който е централен за конфликта, може да бъде решен единствено на срещи между държавните ръководители.
 
"Искам да се придържам към позицията си, че толкова сложни въпроси (относно териториите — бел. ред.) могат да бъдат решени единствено на ниво държавни ръководители“, заяви Володимир Зеленски, който отдавна призовава руския си колега за директни преговори, но Владимир Путин отказва.
 
Това е първото посещение в Украйна на Уиткоф, който е бизнесмен, близък до Тръмп,  и на Къшнър от началото на тяхното посредничество в конфликта.
 
След завръщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп започна няколко кръга от разговори с цел да бъде намерен изход от войната, започнала с руското нахлуване през 2022 г. и превърнала се в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Досега обаче тези опити не са довели до никакъв съществен пробив.
 
Преговорите основно са блокирани заради териториалния въпрос. Москва настоява украинската армия да се изтегли напълно от източния регион Донецк, което Киев категорично отказва.
 
Сега не е ясно дали предложението, предадено от пратениците на Тръмп, включва отстъпване на украински територии, както той по-рано беше намеквал.
 
По повод новия кръг от преговори Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за три дни, от събота до понеделник включително. Володимир Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период.
 
На други места в Украйна и Русия обаче военните действия продължават.

Ключови думи

Украйна Зеленски Уиткоф
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24 коментара

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  1. Динчев
    #24

    Сульо и Пульо тръгнали мир да правят! Целия свят е в необяснимо очакване и даже екстаз...

  2. стефчо
    #23

    Чичо Скрудж прати Чип и Дейл да се разходят този път и до Киев. Идеите им са нови, свежи супер-ефективни... и за нищо не стават, щото всъщност ги няма. Ама нищо, ся, важното е да се прави нещо, че идват пустите му междинни избори...

  3. VassilUN
    #22
    Отговор на коментар #15

    Никой не се и опитва да те учи на каквото и да било!

  4. VassilUN
    #21
    Отговор на коментар #5

    Избори в Украйна ще има веднага след изтеглянето на северноазиатските варварски племена от цялата територия на страната!

  5. Лошият джуджек путик
    #20
    Отговор на коментар #14

    Ама няма защо за хиляден път да се легитимира руска пропаганда като легитимна теза като се оборва постоянно...това е и целта на руската пропаганда, да минава като "алтернативна" истината което е нонсенс. Тоя фекалния смион е тук на работа ха-ха-ха. С фекалии иска да създаде положително мнение за Путик-режима

  6. VassilUN
    #19

    И нищо конкретно както винаги! Путин си прави това, което му се иска и въобще не му дреме от Тръмп и пратениците му!

  7. Лошият джуджек путик
    #18
    Отговор на коментар #16

    Да кажи за разликата.... може ли да те чуем? Кажи някоя по нова опорна точка? Насраният руски пАсланик в Германия също като тебе се опитваше да замаже с неверности какво русияните се асрали в Лайпциг... айде моето мАмче

  8. Лошият джуджек путик
    #17
    Отговор на коментар #15

    Прав си детето ми... хайде тогава направи това дето ти казват големите Батковци тук...поучи си... фекални смижнчо ;)

  9. Sion
    #16
    Отговор на коментар #14

    Ти вярно не си най острото нещо в долапа. Да откриваш известни разлики във формата на управление на Великобритания и Украйна?

  10. Sion
    #15
    Отговор на коментар #13

    Форумето не е начално училище за хора със специални потребности. Ако не можеш да търсиш в интернет, концентрирай се върху това, вместо да пишеш безмислени постове.

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