Първото посещение на пратениците на Тръмп в Киев може да пропадне - Уиткоф "започнал да се страхува"

Посещението на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, за което предишния ден съобщи украинският президент Володимир Зеленски, може да пропадне, пише The Kyiv Independent, позовавайки се на информиран източник.

По думите на събеседниците на изданието Стив Уиткоф "започнал да се страхува" да пътува до Киев.

"Руснаците не искат те да идват тук, в Киев, а Уиткоф винаги е бил много чувствителен към техните настроения. Там му казват, че това е опасно", заявил източникът.

Предполага се, че на 5–6 септември преговарящите ще посетят Украйна и Русия. Според версията на ТАСС и Ройтерс Уиткоф и Къшнър първо ще пристигнат в Москва, а след това ще пътуват до Киев. Украински източници също говорят за подготовка на посещението на тези дати.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди, че американските преговарящи ще посетят Москва, и каза, че руската страна ще обяви евентуални контакти, когато те се случат. Песков заяви, че възможността за постигане на мирно споразумение остава, но към момента няма конкретна основа за това и че е твърде рано да се говори за шансовете за постигането му, както и за подробностите по евентуален нов мирен план.

По данни на The Kyiv Independent преговарящите планират да пристигнат със самолет. По-рано, припомня изданието, източници са съобщавали, че на Уиткоф му е "трудно" да пътува с влак, посочвайки това като една от причините американските преговарящи да не посещават Украйна.

Въздушното пространство над Киев е затворено от началото на пълномащабната война, поради което чуждестранните делегации пристигат в украинската столица с железопътен транспорт.

Руските войски вече повече от седмица всекидневно атакуват Киев, включително с реактивни дронове, които са по-трудни за сваляне.

Обсъжданията във връзка с посещението на американските преговарящи в Украйна все още продължават, а екипите са обсъдили 6 септември като възможна дата, заяви пред Ройтерс запознат с въпроса източник.

Уиткоф и Къшнър многократно са пътували до Москва за преговори, но досега нито веднъж не са били в Киев. За последно те посетиха Москва през януари, когато разговаряха в продължение на четири часа с президента Владимир Путин в Кремъл.

По-рано беше съобщено, че Уиткоф и Къшнър са планирали да посетят Украйна и Русия през август. По-специално, според неофициална информация, преговарящите е трябвало да пристигнат в Киев на Деня на независимостта на Украйна — 24 август.

В Кремъл не са съобщавали точните дати на посещението, но са определяли Уиткоф и Къшнър като "желани гости".

Източници на ТАСС, коментирайки несъстоялото се през август посещение на преговарящите в Москва, заявиха, че "има причини то да бъде отложено".

Между Русия и Украйна продължава да съществуват значителни разногласия по въпроса как да се сложи край на войната, продължаваща вече четири години и половина, отбелязва Ройтерс. Конфликтът е най-смъртоносният в Европа от Втората световна война.

Путин многократно е заявявал, че Украйна трябва да отстъпи още територии, но Киев отхвърля условията му, тъй като ги смята за равносилни на капитулация, обобщава Ройтерс.

Последните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ се състояха през февруари - малко преди САЩ и Израел да започнат войната срещу Иран.