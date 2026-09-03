Путин каза, че "има шанс" за споразумение за край на войната в Украйна; Киев се надява на "нова динамика"

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

В същото време той отново обвини Украйна в "държавен тероризъм" заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

"В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има", заяви той по време на Източния икономически форум във Владивосток.

От своя страна министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига изрази днес надежда, че ще настъпи "нова динамика" в усилията, насочени към слагане на край на войната на Русия срещу Украйна, предаде Ройтерс.

"Вярвам, че сега ще имаме нова динамика в усилията за мир с връщането към тази активна фаза на политически и дипломатически ангажимент в много столици по света", каза Сибига пред репортери в Киев.

Съобщенията за възможна мобилизация в Русия са "информационна атака", целяща да осуети провеждането на изборите за Държавната дума, заяви още по време на същото събитие във Владивосток Путин.

"Към днешна дата няма такъв сценарий, който да изисква мобилизация. Това е просто преднамерена информационна операция", каза Путин, като добави, че руснаците "доброволно" отиват на "СВО" (т.нар. „специална военна операция“), подписвайки договори с Министерството на отбраната.

По думите на президента в момента армията "няма никакви проблеми" с намирането на нови военнослужещи за фронта, за разлика от Украйна, където, както твърди Путин, числеността на въоръжените сили намалява. "Всеки месец минус 8–12 хиляди души", каза Путин.

Ден по-рано той нарече "глупости" и "информационна атака" възможността за нова мобилизация след изборите за Думата, слуховете за която започнаха да се множат през лятото.

Още през юли руски Z-канали съобщаваха, че принудителното изпращане на фронта може да засегне 1,2 милиона души и вероятно ще бъде съпроводено с негласни договорености със съседни държави: макар границите формално да могат да останат отворени, за мъжете ще стане невъзможно да напускат страната и да пътуват до съседни държави.

Западните разузнавателни служби смятат, че военните вече подготвят необходимата инфраструктура, като проверяват възможностите на Министерството на отбраната да приеме и въоръжи новобранци. Източници на The Economist, близки до Кремъл, твърдят, че Путин може и да не обявява официално нова мобилизация — указът от 2022 г., въз основа на който на фронта бяха изпратени 300 хиляди души, все още е в сила.

Според източниците на изданието Кремъл може да призове за войната още 300–400 хиляди души. Путин не желае да прекрати конфликта, без да постигне декларираната цел за пълното завземане на Донбас, тъй като според източници на The Economist той вижда в подобен сценарий заплаха за живота си.