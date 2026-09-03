Срив при ChatGPT, Claude и Grok. Потребителите съобщават за проблеми с AI чатботове

ChatGPT, Claude и Grok се сблъскват с прекъсвания в услугата, като в четвъртък се наблюдава рязък скок в броя на сигналите за сривове в трите AI услуги.
Прекъсванията засегнаха едновременно три големи платформи за AI чатботове, като на съответните им страници за състоянието се отбелязват проблеми, засягащи потребителите и услугите.
Downdetector отчете рязък скок в броя на сигналите за OpenAI, Claude AI и Grok. Самите актуализации на състоянието от компаниите също сочат активни проблеми, като OpenAI и Anthropic разследват повишен брой грешки, а SpaceXAI разследва проблеми с Grok.
Скок в броя на сигналите
Тракерът на Downdetector за OpenAI показа, че сигналите са се увеличили рязко до над 30 000 в четвъртък вечерта. Тракерът за Claude AI също показа, че сигналите са се покачили до около 1 400, докато сигналите за Grok надхвърлиха 1 000.
Данните на Downdetector се основават на потребителски сигнали и сравняват нивото на докладване с обичайния обем за дадена услуга. Скокът в сигналите може да показва възможен срив, но това не означава задължително, че всеки потребител няма достъп до услугата.
Засегнат е ChatGPT
Страницата за състоянието на OpenAI показва заглавие "Увеличен брой грешки в ChatGPT и Codex", като компанията разследва проблема.
"Разследваме проблема за изброените услуги", заявиха от OpenAI в актуализацията на статуса си.
Инцидентът, регистриран в 20:28 ч. на 3 септември, показва 15 засегнати компонента на ChatGPT и четири засегнати компонента на Codex.
Засегнати са Claude и Grok Страницата за състоянието на Claude (Anthropic) показва - "Увеличен брой грешки при множество модели".
От Anthropic заявиха, че са установили причината за повишения брой грешки, засягащи заявките към Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 и Claude Opus 5, и работят по отстраняването на проблема.
"Продължаваме да работим по коригирането на този проблем", посочват от Anthropic в последваща актуализация.
Компанията също така изброи Mythos/Fable 5.1, Mythos/Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 и Opus 4.6 сред засегнатите модели.
SpaceXAI също съобщи за проблем с Grok. От SpaceXAI заявиха, че Grok има затруднения и разследват срива.
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