Срив при ChatGPT, Claude и Grok. Потребителите съобщават за проблеми с AI чатботове

ChatGPT, Claude и Grok се сблъскват с прекъсвания в услугата, като в четвъртък се наблюдава рязък скок в броя на сигналите за сривове в трите AI услуги.

Прекъсванията засегнаха едновременно три големи платформи за AI чатботове, като на съответните им страници за състоянието се отбелязват проблеми, засягащи потребителите и услугите.

Downdetector отчете рязък скок в броя на сигналите за OpenAI, Claude AI и Grok. Самите актуализации на състоянието от компаниите също сочат активни проблеми, като OpenAI и Anthropic разследват повишен брой грешки, а SpaceXAI разследва проблеми с Grok.

Скок в броя на сигналите

Тракерът на Downdetector за OpenAI показа, че сигналите са се увеличили рязко до над 30 000 в четвъртък вечерта. Тракерът за Claude AI също показа, че сигналите са се покачили до около 1 400, докато сигналите за Grok надхвърлиха 1 000.

Данните на Downdetector се основават на потребителски сигнали и сравняват нивото на докладване с обичайния обем за дадена услуга. Скокът в сигналите може да показва възможен срив, но това не означава задължително, че всеки потребител няма достъп до услугата.

Засегнат е ChatGPT

Страницата за състоянието на OpenAI показва заглавие "Увеличен брой грешки в ChatGPT и Codex", като компанията разследва проблема.

"Разследваме проблема за изброените услуги", заявиха от OpenAI в актуализацията на статуса си.

Инцидентът, регистриран в 20:28 ч. на 3 септември, показва 15 засегнати компонента на ChatGPT и четири засегнати компонента на Codex.

Засегнати са Claude и Grok Страницата за състоянието на Claude (Anthropic) показва - "Увеличен брой грешки при множество модели".

От Anthropic заявиха, че са установили причината за повишения брой грешки, засягащи заявките към Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 и Claude Opus 5, и работят по отстраняването на проблема.

"Продължаваме да работим по коригирането на този проблем", посочват от Anthropic в последваща актуализация.

Компанията също така изброи Mythos/Fable 5.1, Mythos/Fable 5, Opus 5, Opus 4.8 и Opus 4.6 сред засегнатите модели.

SpaceXAI също съобщи за проблем с Grok. От SpaceXAI заявиха, че Grok има затруднения и разследват срива.