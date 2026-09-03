Пеканов пред Mediapool: България се бори за 23 млрд. евро от ЕС в периода 2028 - 2034 г.

България ще се бори да договори до 23 милиарда евро безвъзмездна помощ от Европейския съюз за следващия програмен период 2028-2034 г. Това заяви вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов в подкаста на Mediapool, чийто нов епизод ще бъде публикуван в YouTube в петък.
България е за по-висок европейски бюджет, но при определени условия, заяви вицепремиерът в аванс. В момента в Европейския съюз текат тежки преговори за многогодишната финансова рамка. Предложението на Брюксел е за рекорден бюджет от 2 трилиона евро, който сблъска групата на "приятелите на кохезията", в която е и България, със страните донори, които внасят повече пари, отколкото получават, начело с Германия.
Пред Mediapool той разкри за какво ще настоява България по новия общ регламент. Ще се запази ли досегашният модел на пари и реформи, който беше заложен по Националния план за възстановяване и устойчивост, или ще искаме промени и какви?
"Единствената хоризонтална политика, която Европейският съюз ще очаква от всички да заложат в бъдещите си планове, е за върховенството на закона. България е съгласна, че тази тема трябва да продължи да бъде важна и ключова за използването на европейски средства", заяви вицепремиерът.
Каква е позицията на страната ни за въвеждането на общи европейски данъци? Очертава ли се загуба на средства от еврофонодовете за сближаване в края на годината? Успяхме ли да изпълним всичко по Националния план за възстановяване и устойчивост? Отговорите на тези въпроси очаквайте утре в YouTube канала на Mediapool.
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9 коментара
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Малее, какво крадене ще пада,, не е случаен мерака на малкия хладилник за поне два мандата...
Тези пари ще съсипят икономоката ни! Толкова ли не разбират тези глу**ци от икономика?
Субсидиите правят икономиката неконкурентноспособна! Това се учи в икономика 101.
Бизнесите започват да гонят лесните пари от субсидиите, вместо да иновират и да стават конкурентни.
Ако ЕС иска да помага на по-изостаналите си членове, просто да го прави с финансови инструменти, за да запълни дупката от липса на финансиране за рентабилни проекти. Това е единственото, което има, евентуално, някакъв смисъл.
Уви, …
окопали се брюкселски и местни бюрократи, ведно с разни локални олигарси искат само да вземат пари и няма никаква политическа воля това да се промени.
За съжаление, ЕС ще се разпадне, ако това не се промени!
Още едно болшевишко пале, избрано от Кирил Петков без проучване на миналото на кандидата за демократичното правителство! Сега се лепна за про-комунистическото управление на рашиста Радев! Очакват пари, за да подържат огромния държавен апарат,президенството и общините с червени кметове, техен избирателен резерват! Парите им се подаряват от западните данъкопладци без извършване на истински реформи! Докога, Европа!
Драпат за парите на ЕС, но по препоръка на Кремъл събуват гащите пред Китайските комунисти.....ОСТАВКА, НЕКАДЪРНИ ПРЕДАТЕЛИ!
Е, то финансовичт не е задължително да е красавец. От него се очаква да владее аритметиката. Ако разполага с верни данни, все ще я скалъпи някак. То общо се решава, всеки иска. Клъц оттук, клъц оттам и готово. Всичко е малко на око. Не виждам защо се придава такава важност точно на финансовия министър. Малко зависи от него. Не той определя посоката/тенденциите. Това се прави от технократ, ако има такъв.
Фатмака и аверчетата му се оказаха същите мафиоти като мутрата и продажните педалчета ... Изобщо не ги интересува, че затриват икономиката и хората на България - интересуват се само от собствените си джобове - виждаме го с детската болница, с отношението към Русия, с поставянето на неадекватници на всякакви постове - вижте само ЗКПЧ-то финансов министър - смях в залата ...
С кого се бори България? С Путлер? ;)
Аз си искам моя пай. Смятам да го инвестирам.
На Пеканов и Ко не трябва да се дават повече от 2.3 милиарда. Стига си тия разхищения. Достатъчно смукахме от ЕС и си отгледахме мафиотска класа "бизнесмени", която е пристрастена към парите от ЕС, а при липса на такива дере нас. Баста! Каквото изкарата и съберете, това ще харчите.