Пеканов пред Mediapool: България се бори за 23 млрд. евро от ЕС в периода 2028 - 2034 г.

България ще се бори да договори до 23 милиарда евро безвъзмездна помощ от Европейския съюз за следващия програмен период 2028-2034 г. Това заяви вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов в подкаста на Mediapool, чийто нов епизод ще бъде публикуван в YouTube в петък.

България е за по-висок европейски бюджет, но при определени условия, заяви вицепремиерът в аванс. В момента в Европейския съюз текат тежки преговори за многогодишната финансова рамка. Предложението на Брюксел е за рекорден бюджет от 2 трилиона евро, който сблъска групата на "приятелите на кохезията", в която е и България, със страните донори, които внасят повече пари, отколкото получават, начело с Германия.

Пред Mediapool той разкри за какво ще настоява България по новия общ регламент. Ще се запази ли досегашният модел на пари и реформи, който беше заложен по Националния план за възстановяване и устойчивост, или ще искаме промени и какви?

"Единствената хоризонтална политика, която Европейският съюз ще очаква от всички да заложат в бъдещите си планове, е за върховенството на закона. България е съгласна, че тази тема трябва да продължи да бъде важна и ключова за използването на европейски средства", заяви вицепремиерът.

Каква е позицията на страната ни за въвеждането на общи европейски данъци? Очертава ли се загуба на средства от еврофонодовете за сближаване в края на годината? Успяхме ли да изпълним всичко по Националния план за възстановяване и устойчивост? Отговорите на тези въпроси очаквайте утре в YouTube канала на Mediapool.